Vivian Brosvik Bergen

Kjeften går i ett, ja man skulle nesten tro syklubben hadde flyttet inn her. De høye strømprisene har ført til full krig i hjemmet, nå er det like før jeg må kalle inn krisehjelp.

Det begynte på mandag, jeg skjønte ingenting da gubben kom trampende inn i stuen med den største lighteren jeg noen gang har sett. Jeg ante fare på ferde da gubben frivillig begynte å tenne stearinlys, og det var ikke måte på hvor mange lys han fant frem.

Det var et øyeblikk der hvor jeg lurte på om han hadde tømt butikken for stearinlys, og plutselig skjønte jeg den ekstra handleturen gubben i all hast måtte ta.

«Før vi fikk sukk for oss, sto gubben i stuen med tre sekker ved. Da gikk det ikke lang tid før hele familien gikk ned for telling», skriver Vivian Brosvik.

Jeg har aldri sett så mange tente lys i hele mitt syndige liv, ikke engang på bryllupsnatten! Jeg mistet tellingen da jeg kom til 39, og det så ikke ut som om gubben hadde tenkt å gi seg med det første. Men plutselig hørte jeg en velkjent buldring i trappen, og like etter ble hele huset lagt i svart.

Plutselig lurte jeg på om gubben hadde blitt synsk, for det var da veldig påfallende at strømmen skulle gå akkurat i det øyeblikket gubben hadde tent det siste lyset?

Like etter hørte jeg dørene i toppetasjen gå opp en etter en, tre ungdommer kom som noen spørsmålstegn ned trappen.

«Har strømmen gått?» spurte de i kor, og forvirret begynte de å se rundt seg. Med trillrunde øyne stirret min datter på meg, men der satt jeg like forvirret selv.

Den eneste som satt på svaret, var gubben, men hvor var gubben blitt av? Buldringen hadde stilnet for lengst, og det siste jeg hørte, var ytterdøren som smalt igjen. Men det gikk ikke lang tid før vi hørte tunge skritt ved inngangspartiet, og før vi fikk sukk for oss, sto gubben i stuen med tre sekker ved. Uten et ord satte han i gang, nå skulle det fyres!

Men gubben glemte tydeligvis å ta høyde for en ting, nemlig alle de to hundre lysene som nå sto og brente. Det gikk ikke lang tid før gradestokken nådde unormale høyder, en hel familie gikk rett ned for telling. Sist jeg kjente en sånn varme var under hetebølgen i Saudi-Arabia i 1999, da rundet vi 50 grader på det verste.

Klam av svette rømte ungdommene ut av huset en etter en, aldri har oktoberluften vært mer befriende. Men det var da min datter konstaterte at hun måtte i dusjen, at det virkelig tok av. Plutselig falt alle brikkene på plass! «Ingen ska’ dusje før klokken 03.00 i natt», gaulte en opphisset gubbe. «Det e’ mye vann i bekken ute.»

Så nå har vi gått tilbake til steinalderen her i huset, gubben har nemlig slått av sikringen for godt. Det blir grilling av pølser i peisen og vasking av klær i bekken, og dersom noen må dusje, så er det kun tillatt etter klokken 03.00 på natten. Vinteren er knapt nok begynt, og vi er allerede i en unntakstilstand, så nå lurer vi alle på hvordan dette skal gå ...

