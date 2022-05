Det er ikkje alle råd foreldre får, som er enkle og rimelege, men det å lese høgt for barnet ditt er det.

Som forelder i tidsklemma er det lett å kjenne seg utilstrekkeleg. Det er så mykje som skal gjerast dei få dyrebare timane mellom barnehage- eller skuleslutt og leggetid.

Dette er eit innlegg for høgtlesing heime, ikkje eit innlegg mot skjerm eller mot aktivitetar. For, dersom du skal velje ein aktivitet der du som forelder og barnet får maksimalt ut av kvart minutt, er det å dele opplevinga om ei bok svært aktuelt.

Vi har difor samla fem gode grunnar til å lese høgt, heime.

1

Foreldreglede gjennom lesing

Sjølv om mange barnehagar har ein god og gjennomtenkt lesepraksis, ser vi som forskarar på barnehagefeltet at høgtlesing i stadig mindre grad finn stad i norske barnehagar.

Ein del barnehagar har leseloggar så dei sikrar at alle barn blir lesne for eit visst antal gongar i veka, andre har biblioteksamarbeid, og dei fleste har bøkene tilgjengelege for barna. Likevel er det viktig at foreldre er klare over kor viktige også dei er for barns forhold til bøker og til lesing.

Foreldre er barns viktigaste modellar. Det kan vere litt skummelt, tenkjer ein av og til som forelder, men mest av alt er det eit meiningsfullt oppdrag. Du kan vere heilt sikker på at når du les høgt for barnet ditt, gjer du noko veldig bra og svært viktig. Du kan umogleg gjere feil, og det viktigaste av alt er at du gjer det.