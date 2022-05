Det trengs et krafttak for ny energipolitikk

«Kraften er vår» heter det i fagbevegelsen. Blant flertallet av politikerne på Stortinget heter det derimot at vi ikke kan gripe inn i kraftmarkedet.

20. januar i år demonstrerte sammen med bergenserne mot høye strømpriser. Prisene har skapt både frustrasjon og sinne, skriver Sofie Marhaug (midt i bildet).

Sofie Marhaug Stortingsrepresentant for Rødt og 2. nestleder i energi- og miljøkomiteen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På årets 1. mai bør den gamle parolen hentes frem, slik en rekke forbund og fagforeninger også gjorde i vinter. Det er på høy tid å ta demokratisk kontroll over vannkraften igjen. Og det er på tide å bruke den politiske kraften i fellesskap til å stille krav.

De galopperende strømprisene og mangel på markedsregulering truer nemlig vanlige arbeidsfolk dobbelt opp, både i form av skyhøye regninger og på sikt ved at viktige arbeidsplasser står i fare. Som småbarnsmoren Anita Bjørnevig Knutsen formulerte det på Debatten i desember: «Strømprisene knuser den norske arbeiderklassen.»

Sofie Marhaug frykter arbeidsplasser og lokalsamfunn vil forsvinne om ikke kraftpolitikken legges kraftig om.

Prisene har skapt både frustrasjon og sinne. Det er ikke så rart, for i Norge har vi tross alt en over hundre år lang og stolt historie med felles eierskap og kontroll over viktige naturressurser. Utbyggingen har kostet. Ingen naturinngrep er problemfrie. Men vi sikret i det minste at fellesskapet skulle få noe tilbake.

Vannkraften var vår. Den ble vår da vi stanset utenlandske fossespekulanter med den såkalte panikkloven i 1906. Den ble vår med hjemfallsretten og offentlig eierskap. Og den ble vår ved at vi sørget for stabile, lave priser til både folk og industri.

Men de siste årene er det andre prinsipper som har gjort seg gjeldende. Som tidligere energiminister Tord Lien (Frp) var ærlig nok til å innrømme og dessverre også pådriver for å gjennomføre: Det var en målsetting å få opp strømprisene. Sammen med andre partier partiene på Stortinget har Frp utgjort et flertall som fikk på plass to nye utenlandskabler i fjor.

Nå ser vi resultatet. Vannstanden er eksepsjonelt lav. Magasinene tappes fordi det spekuleres i å eksportere mest mulig når prisene er høye. I retur får vi europeiske strømpriser og tomme magasiner – med den trusselen det utgjør både for forsyningssikkerheten og for økosystemene knyttet til vassdragene.

Fortsetter prisene å være høye og ustabile – som vi har all grunn til å tro – vil ikke bare vanlige husholdninger og næringsliv slite. Den kraftforedlende industrien skal reforhandle sine langtidskontrakter for strøm, og vil komme til å slite. Vedvarende høye priser kan bety nedlegging og utflagging. Alternativet til billig kraft, er nemlig billig arbeidskraft. Såpass kynisk er kapitalismen. Men i Norge har vi (gjennom politisk kamp) regulert den, og samtidig sørget for gode arbeids- og lønnsvilkår.

Det er med andre ord ille nok at prisene er høye nå. Verre kan det likevel bli om arbeidsplasser og lokalsamfunn som er tuftet på tilgang til rimelig kraft også vil forsvinne.

En politikk der vi gjør Norge til en ren råvareprodusent er heller ikke god klimapolitikk. Det hjelper ikke verdens globale utslipp om prosess- og systemindustri ikke lenger skal basere seg på nærhet til fornybar vannkraft. Som en tillitsvalgt på Hydro Husnes sa til meg: I dag eksporterer Norge ren energi i fast form. Alternativet med nedlegging og utflagging er at disse produktene produseres på annet og mindre miljøvennlig vis.

I fremtiden kan rett og slett mye av verdiskapningen forsvinne til fordel for interessene til toppene i kraftbransjen. De tjener på eksport av vannkraft, mens folk flest taper.

Den gode nyheten er at den politiske kraften fortsatt er vår. Sammen skal vi mobilisere og protestere for en sosialistisk politikk som ikke overlater vår kanskje viktigste ressurs – vannkraften – til kyniske markedskrefter. Vi har tross alt en stolt historie med demokratisk kontroll over kraften, som regjeringen burde omfavne heller enn å videreføre kraftpolitikken til regjeringen Solberg.