Hvorfor gjør vi så lite for å hindre smitte i barnehagene?

Dette er en enorm belastning.

Linn Alver Knutsen er pedagogisk leder i en barnehage der fem av ni fast ansatte har fått påvist covid-19. Alle er fullvaksinerte.

Linn Alver Knutsen Pedagogisk leder i barnehage

Å være leder for et personale som føler seg redd for å gå på jobb, er noe av det verste jeg har opplevd i min karriere som pedagogisk leder i barnehage. Nå med økende smitte grunnet koronapandemien, er vi dessverre blitt kraftig rammet og har et utbrudd (flere enn tre smittet) på min avdeling.

Til nå har jeg fem av ni faste voksne som har fått påvist covid-19, hvorav alle er fullvaksinerte. Smitten begynner også å spre seg videre til en annen avdeling i barnehagen.

«Frykten for å gå på jobb ligger ikke i det å bli smittet selv, men å spre smitten rundt seg», skriver innsenderen.

Ifølge myndighetene holder det at vi andre tar hjemmetester og kommer på jobb ved negative tester og ingen symptomer. Hva hjelper det, når de som er smittet tar negativ test på morgenen, går på jobb, føler seg litt dårlig på ettermiddagen og da får positiv test, samme dagen?

Jeg jobber med fantastiske kollegaer, som alle stiller opp på jobb. De gir og gir, men får lite tilbake. Hvis de får noe, så er det covid-19. Frykten for å gå på jobb ligger ikke i det å bli smittet selv, men å spre smitten rundt seg, hos sårbare familiemedlemmer og venner.

Jeg tenker mye på en ansatt som var den første smittede på min avdeling. Hun hadde smitte i husholdningen, holdt seg hjemme i syv dager og var frisk. Tok hjemmetest på morgenen og kom på jobb, våknet neste dag med litt hodepine og ny test viste covid-19 påvist.

Dette er en enorm belastning å gå og kjenne på, nå når smitten sprer seg videre, selv om ingen av oss på jobb bærer nag til personen.

Hvorfor i all verden kan vi da ikke stenge vår avdeling for en kortere periode, for å bli kvitt smitten? Hvorfor gjorde vi så mye arbeid i 2020 for å unngå smitten, mens når vi har et utbrudd i 2021, så gjør vi «ingenting»?

Hvorfor skal mine ansatte gå på jobb når de føler de går på jobb for å bli smittet og smitte andre videre? Og hvor mange friske kollegaer står jeg igjen med til slutt når dette er en så stor psykisk påkjenning for alle?