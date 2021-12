Høyre er oppskriften på rot og utsettelser

Det er på tide at bergenserne ser konsekvensene av partiets populistiske fremferd.

Høyre og Harald Victor Hove snakker mye om å belite seg, men bør ta en titt i speilet først, mener innsenderen.

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

I mediene har Høyre messet om at noen må belite seg for å få fortgang i arbeidet med bybane til Åsane. Tenk om de hadde vært like ivrige i praksis! I sak etter sak har Høyre kategorisk inntatt motsatt standpunkt av byrådet, nektet å lytte til faglige argumenter og fremmet forslag som ville skapt rot og utsettelser.

I februar 2021 foreslo Høyre flere forslag som ville utsatt Bybanen i lang tid, blant annet å utrede et nytt stopp i Sandviken og nye traseer for sykkelveiene.

I mars 2021 ble det flertall med en stemmes overvekt for å fortsette planleggingen i Eidsvåg med et kort miljølokk, slik at planleggingsarbeidet faktisk kunne fortsette. Høyre gjorde så godt de kunne for å få gjennomslag for et forslag som ville medført store negative endringer i Ervik, gitt store finansielle utfordringer og skutt planleggingen langt ut i tid.

Høyre har gjentatte ganger anklaget byrådet for å stoppe boligplaner. Men selv var de de ivrigste til å ville stanse byggeplaner på Hop i Fana – en sak som er i tråd med overordnede planer i kommunen. Samtidig har de ønsket å gå mot stans av planinitiativ som ville gitt mye større skader på natur og friluftsområder, som i Nattlandslunden.

Våren 2020 foreslo Høyre at reduksjon av bompenger skulle gjøres som en utvidelse av timeregelen, et tiltak man ikke visste faglig hvilke konsekvenser ville få for trafikkutviklingen og klimaet. Byvekstavtalen hadde ikke vært gyldig uten vedtak i denne saken, Høyres forslag ville skapt usikkerhet rundt dette.

Men Høyre fortsetter å trampe rundt som en elefant i et glassblåserverksted. Det kanskje minst gjennomtenkte er forslaget om å vurdere om samtlige reguleringsplaner skal til 1.-gangsbehandling i bystyret.

Det vil føre til at man ikke klarer å overholde fristene etter loven. Noe som vil bety mange millioner i gebyrtap og øke saksbehandlingstiden kraftig – samtidig som de kritiserer byrådet for nettopp saksbehandlingstid.

Tunnel bak Bryggen er en fanesak for Høyre. Dette til tross for at fagfolkene fraråder dette. Og Vestland fylkeskommune, som skal bygge og drifte Bybanen, vurderer ikke mindre enn fire innsigelser. Blant annet fordi dagløsning er den beste løsningen for verdensarvstedet Bryggen, mens en tunnel innebærer uakseptabel risiko.

Dette er noen eksempler på hvordan Høyre opptrer i politikken. Min erfaring er at Høyre ofte inntar motsatt standpunkt fra andre partier, uten å ta hensyn til faglige anbefalinger og virkeligheten vi andre forholder oss til.

De blir «reddet» av at andre partier stemmer ned deres forslag. Men i bybanesaken må de ta støyten selv. Det er på tide at bergenserne ser konsekvensene av Høyres uansvarlige fremferd.