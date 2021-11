Et hult engasjement

Bryggen har fått seg venner seint i livet, men vennskapet mangler troverdighet.

Den voldsomme bekymringen for Bryggen var ingen sted å se før Bybanen skulle bygges nordover. Det er mildt sagt påfallende, mener innsenderen.

Bybanen til Åsane. Det begynte som en relativt saklig diskusjon, men utviklet seg fort til å bli et fullstendig sirkus. Basert på kommentarfeltene skulle man tro at Bybanen er tenkt å gå tvers gjennom trehusene med flammekastere på siden. Og det skal visst bli forbudt å ta en utepils der også.

Men å ta debatten om debatten er for omfattende. Man kunne skrevet en roman om hvordan hele ordskiftet har utviklet seg til en hysterisk suppe basert på følelser og slagord, uten rot i virkeligheten. Hvis jeg må lese flere varianter av «Monstertrikken kommer til å ødelegge verdensarven vår!!» komme det til å rable for meg.

Jeg vil heller fokusere på en spesifikk sak som det har vært lite snakk om til nå: Hvor var dette brennende engasjementet før Bybanen ble aktuell?

«Med en gang det er snakk om en bane, virker det som om hele Bryggen er bygget av pappmasje og luft», skriver Marius André Svee Solberg.

For uansett hvor mange som skriver «jernmonster» og «verdensarv» med store bokstaver, uansett hvor mye det impliseres at byråd og fagutvalg er del av en ondsinnet kabal som hater Bergen, så er en ting sikkert: Dette engasjementet har tidligere vært nesten fullstendig fraværende.

Det har dundret privatbiler, leddbusser og tungtransport forbi idyllen på Bryggen i mange tiår. Den gang var det dårlig med debattinnlegg og interessegrupper som kjempet kulturminnenes sak, gitt.

Men med en gang det er snakk om en bane, virker det som om hele Bryggen er bygget av pappmasje og luft. Det er ikke måte på hvor sart og verneverdig det plutselig er blitt. Bare ikke tenk for mye på hvordan det har vært frem til nå.

Den åpenbare innvendingen til mitt poeng er at skinnegående trafikk låser området i større grad enn en vei. Greit nok. Men dersom det aldri var snakk om en bybane over Bryggen, hadde vi sett noe som liknet på det engasjementet vi ser nå? Hadde Bryggen blitt bilfri i overskuelig fremtid? Jeg tipper nei. Og historien gir meg rett.

Den foreslåtte dagløsningen med bybane over Bryggen.

For tidligere handlinger er en god indikator på fremtidig oppførsel. En bølle som hetser meg på daglig basis kommer ikke til å plutselig gi seg. Brann kommer ikke til å vinne Champions League med det første. Og den voldsomme bekymringen som nå har blusset opp, var ingen sted å se før Bybanen skulle bygges nordover. Det er mildt sagt påfallende. Dette handler ikke om Bryggen. Dette er motstandere av Bybanen som gjemmer seg bak vern av et bergensk ikon.

For å si det snilt klinger det derfor litt hult at det plutselig er livsviktig at det ikke skal gå noe trafikk foran Bryggen. For å si det slemt mangler det fullstendig troverdighet.