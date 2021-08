Derfor flykter lærerne

Autonomien som fulgte med læreryrket tidligere, synes å være borte.

«Hvorfor investere tid og penger på å utdanne seg til å bli en lavtlønnet og nesten usynlig marionett?» spør lektor Ragnhild Hagen Ystad.

Ragnhild Hagen Ystad Lektor i den videregående skolen i Bergen

I april viste det seg at nedgangen i antall søkere til lærerutdanningen var på nesten 13 prosent (5.–10. trinn). Da hadde man kanskje glemt at nedgangen året før, i 2020, allerede var på ni prosent. I tillegg viser tall fra Utdanningsforbundet at inntil halvparten av dem som faktisk jobber som lærere, vurderer å slutte i yrket.

Mange roper varsku om denne utviklingen, og med god grunn, tenker jeg som selv er lærer. Det har nok vært mye spekulasjon rundt mulige årsaker til nedgangen. Lønn er selvsagt viktig, og Utdanningsforbundet viser til et etterslep på inntil 14 prosent målt mot andre yrker i kommune og fylkeskommune. Men fordi lærerstanden består av mennesker som ikke har valgt yrke etter lønn og status, tror jeg det er andre årsaker også.

Fra kateteret ser det slik ut: Læreryrket er et svært givende yrke, der en aldri lurer på meningen med å gå på jobb. Det er heller aldri kjedelig, blant annet fordi det rett og slett ikke er tid til særlig mye annet enn å koste rundt i høyt tempo. Men så kan det også være et utmattende yrke, der følelsen av at man aldri har tid nok til verken elevene eller til egen faglig fordyping, er påtrengende.

Ikke mindre påtrengende er følelsen en ofte kan få av å være noens tjener: kommunens, opplæringsdirektørens, nye læreplankommisjoners, av og til også rektorers, elevers eller foreldres. Og nå for tiden: Kunnskapsdepartementet og kunnskapsministerens.

Dette tror jeg er en viktig årsak, ved siden av lønn, til at interessen for yrket stuper. Pandemien har gjort det veldig tydelig: Alt vi har hørt og lest og sett dette siste halvannet året, har handlet om hvor viktig skolen er for elevene. Så langt kan man bare være enig.

Problemet er at det som er avgjørende for elevenes faglige og sosiale ve og vel på skolen, lærerne, derimot nesten aldri nevnes.

Et innslag på Dagsrevyen 9. august handlet om den sterkt økende smitten i landet, i Bergen spesielt, og om hvordan det ville påvirke skolestart om en uke. Så langt hadde man konkludert med grønt nivå i landet, altså så normale tilstander at mange må tilbake til mars 2020 for å finne liknende. Begrunnelsen var at unge ikke blir særlig syke av covid-19, så litt smitte rundt i klasserommene kunne vi risikere.

Jeg var ikke overrasket over å notere at lærerne som vanlig ikke var nevnt i innslaget. Dermed var det heller ikke nevnt at mange lærere, som i de færreste tilfeller kan kategoriseres som like unge og risikofri som elevene, vil være engstelige for å sette i gang skoleåret. Som kjent er lærerne heller ikke prioritert i vaksinekøen i alle kommuner.

Viktigst slik jeg ser det, er likevel ikke pandemisituasjonen, men at mangelen på omtale og anerkjennelse av lærerstanden det siste halvannet året kan oppfattes som en usynliggjøring. Det hjelper ikke at den kanskje er ubevisst, den kan like fullt være en direkte årsak til hjerneflukten.

Usynliggjøringen ble særdeles tydelig idet lærerstreiken i vår var i gang: Nettopp den dagen valgte Kunnskapsdepartementet å kunngjøre at muntlig eksamen likevel skulle avlyses, noe lærere og utdanningsforskere hadde krevd i måneder uten å bli hørt. Begrunnelsen var ikke den åpenbare den dagen, nemlig streiken, men nettopp covid-situasjonen. Man kunne få inntrykk av at denne situasjonen plutselig ga departementet beleilig mulighet til å slippe å ta offentlig stilling til streiken.

Autonomien som fulgte med læreryrket tidligere, synes å være borte, og følelsen av å være en marionett i noens hånd har tatt over. Vi må forholde oss til stadig nye læreplaner, på mange skoler må man regelrett slåss for å få penger til de papirbøkene som erfaringen viser er helt nødvendig. Nå innføres til og med et datasystem, «Visma in school», som mange frykter at vil gjøre mye av fleksibiliteten i skolehverdagen umulig; dukkeføreren kommer med andre ord nå også i elektronisk utgave.

Med det sterke elevfokuset vi ser for tiden, kan man som lærer også undre seg over hvem som styrer hva. Er elevene til for skolen, eller er det egentlig omvendt? Svaret er selvsagt både og. Men det faktum at elever går på skolen ikke bare for egen del, men også fordi vi som samfunn har behov for kunnskapen deres, bør være sterkere med i debatten.

Når myndigheter og andre utelukkende nevner elevene, men overser lærerne, er det med på å svekke hele skolen som institusjon. Konsekvensen er i siste instans en svekkelse av det kunnskapsnivået samfunnet trenger.

Vi vet hvordan det gikk med streiken i juni: Tvungen lønnsnemnd etter en drøy uke, og utfallet mht. lønn er ennå uvisst. Det kan bli spennende i april 2022 å se de nye søkertallene til lærerutdanningen. Hvorfor investere tid og penger på å utdanne seg til å bli en lavtlønnet og nesten usynlig marionett?