Må man jukse med sin alder for å få jobb?

På jobbmarkedet er aldersdiskriminering mer vanlig enn kjønnsdiskriminering.

Seniorer og eldre arbeidstakere er de gruppene som færrest ledere ville like å ansette, skriver Jens Kjeldsen.

Jens E. Kjeldsen Voksen person i fast offentlig ansettelse

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I TV-serien Lykkeland jukser den nyutdannede siviløkonomen Anne Hellevik seg til en jobb i Oljedepartementet. Hun er ung kvinne i en mannsdominert bransje på slutten av 1970-tallet.

Der er det ingen som inviterer kvinner til jobbintervju. Derfor endrer Anna sin jobbsøknad, så det ser ut som om at søkeren er en mann med navnet Arne Hellevik. Så inviteres hun til intervju som Arne, men får likevel jobben som Anne. Kjønnsdiskrimineringen ble avslørt ved å endre navn.

På samme måte har mennesker med utenlandsk navn i Norge opplevd at deres navn og opphav gjør det vanskelig å få jobb. Men kvinner og innvandrere er ikke de eneste som møter slike utfordringer. På jobbmarkedet i dag er det antakelig de godt voksne som opplever den største og mest systematiske forskjellsbehandling i Norge og Skandinavia.

Mangfold er ikke bare kjønn og etnisitet og sosial bakgrunn, skriver Jens E. Kjeldsen.

I Danmark, for eksempel, skrev IT-gründer, Michael Eis, to omtrent likelydende søknader. I den ene skrev han at søkeren var litt over 30 år. I den andre at søkeren var litt over 50 år.

Ut over dette var den eneste forskjellen i søknadene at den eldre søkeren naturligvis hadde mye mer erfaring. Eis sendte søknadene til en rekke virksomheter og fikk 54 svar: Det rant inn konkrete tilbud om jobbsamtaler og virksomheter som ønsket mer informasjon. Alle svarene var til den unge søkeren. Ingen til den eldre.

Det er ikke tilfeldig. Eldre arbeidssøkere frasorteres systematisk. Forsker i aldringsforskning ved Københavns Universitet, Aske Juul Lassen, bekrefter at virksomheter legger søknader fra eldre til siden, når de skal ansette.

Han uttaler til avisen Politiken: «Vi møter dessverre fremdeles den forskrudde oppfatningen at lønnmøttakere er mindre motiverte, mer syke og frem for alt mindre produktive, fordi de har passert 50 år. Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Det viser utallige undersøkelser og studier».

Les også Arbeidstilsynet felt for diskriminering av arbeidssøker

Tror du dette bare gjelder Danmark? Da tar du feil. Internasjonale undersøkelse viser det samme. Vi ser det også i Norge. I oktober fortalte 56 år gamle Niels Pettersen det samme her i Bergens Tidende. På tross av spisskompetanse i de stillinger han søkte på, ble han ikke kalt inn til intervju.

I de få intervju han fikk, ble han fortalt at han var «overkvalifisert». I samme artikkel fortalte Per Erik Solen, som forsker på aldring og arbeid på Nova på Oslo Met, at «Europeiske undersøkelser tilsier at aldersdiskriminering forekommer oftere enn kjønnsdiskriminering».

Les også Tolv tips voksne jobbsøkere bør kjenne til: Etter 380 jobbsøknader fikk Britt Forsmann (53) endelig jobb.

Det sies at 70 er det nye 50, men det ser ikke ut til at ledere i arbeidslivet har innsett dette. I 2018 ble du i Norge oppfattet som eldre når du var 59, nå oppfattes du som eldre når du er 56.

Siste år gjorde opinionsinstituttet Ipsos en undersøkelse på vegne av Senter for seniorpolitikk (SSP). Den viser at seniorer og eldre arbeidstakere er «de gruppene som færrest ledere ville like å ansette». Lederne sier de gjerne vil ansette «erfarne» arbeidstakere, de kan bare ikke være gamle, ser det ut til.

For lederne sier også at de helst vil ha unge arbeidstakere og nyutdannede enn seniorer og eldre arbeidstakere. Bare 60 prosent sa at de ville like å ansette «eldre arbeidstakere». Til sammenlikning sa hele 84 prosent at de ville likt å ansatte «unge arbeidstakere».

Les også Likestilling er ikke så vanskelig, men du må ville det

Det er vanskelig å se dette som noe annet en strukturell aldersdiskriminering. Eldre sorteres fra kun fordi de er eldre – til og med på tross av deres erfaring og kompetanse. En venn av meg som har en direktørstilling i kultur- og kunstbransjen, har bekreftet dette.

Da de søkte en ny medarbeider, ble alle søknader fra folk over 50 år lagt til side uten at noen leste dem. Bare søknader fra folk under 50 kom i betraktning. Hva hadde skjedd hvis de hadde gjort dette med mennesker med utenlandske navn eller med kvinnenavn? Likevel sorteres eldre altså fra, når det innkalles til intervju og ansettes folk.

Det er ikke bare synd for dem som sorteres fra, men også for de virksomheter som mister den kunnskap og erfaring som eldre har. Virksomheter som gjør det bra, er preget av mangfold, men mangfold er ikke bare kjønn og etnisitet og sosial bakgrunn. Det er også alder.

Derfor bør norske ledere og arbeidsgivere være mye mer bevisst på at de ikke bare ansetter unge, men også eldre arbeidstakere.