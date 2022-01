Jo, hurtigtester er til svært stor nytte

Prosjektet som blir kritisert, har bidratt til at vi kan holde skoler mer åpne.

«Riktig bruk av PCR-tester og antigen-hurtigtester til de rette formålene er til svært stor nytte i håndteringen av pandemien», skriver innsenderen.

Ola Jøsendal Assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tre professorer og en førsteamanuensis har kritisert kvaliteten på såkalte antigen-hurtigtester som benyttes for å identifisere covid-19-smitte, og å benytte de samme testene til jevnlig testing av elever og lærere ved skoler. Riktig bruk av PCR-tester og antigen-hurtigtester til de rette formålene er til svært stor nytte i håndteringen av pandemien.

Professor Ulvestad peker på at antigen-hurtigtester har for lav følsomhet, som gir fare for falske negative tester, og de tre øvrige (Kalager, Løberg og Bretthauer) mener ressursene som benyttes til å teste skoleelever heller burde ha blitt benyttet til matservering.

Hovedhensikten med prosjektet som har blitt kritisert ble oppnådd, ifølge Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF.

Det er en fin tradisjon innenfor akademia at man løfter faglige diskusjoner ut av smale fagmiljø for å involvere folk flest. Men det er også tradisjon innenfor akademia at man tar med alle sentrale fakta om det som drøftes, og avstår fra å angripe meningsmotstandere for påstander som ikke har blitt satt frem, såkalt stråmannsargumentasjon.

Les også Innlegget som startet debatten: «Dropp massetestingen – gi elevene mat i stedet!»

Ulvestad har rett i at testene ikke er følsomme nok til å benyttes i sykehus for diagnostikk av pågående eller gjennomgått covid-19-infeksjon. Men testene er velegnet til å benyttes i screening-sammenheng.

Antigen-hurtigtester er gode nok til å identifisere de aller fleste pasienter som har levende virus i de øvre luftveier. Levende virus i øvre luftveier må være til stede om man skal være smitteførende.

PCR-tester kan både påvise levende virus og rester av virus etter at pasientene har passert stadiet der man utgjør en smittefare. En slik «overfølsomhet» gjør PCR-tester noe mindre egnet om man bare leter etter smitteførende pasienter.

Riktig bruk av PCR-tester og antigen-hurtigtester til de rette formålene er til svært stor nytte i håndteringen av pandemien. Dette er saklig informasjon som hører hjemme i det offentlige ordskiftet om bruken av antigen-hurtigtester.

Les også Bergen endrar testreglar: – Håpar på kortare køar

Kalager, Løberg og Bretthauer hevder at massetesting av skoleelever og lærere i testprosjektet i Vestland har kostet mye og lært oss lite. Det vises til at man gjennomførte om lag 110.000 tester og fant 19 tilfeller av smitte. Kostnadene på om lag 7,2 millioner kroner ga i det perspektivet liten nytte for mange penger.

Pilotprosjektet med hurtigtesting av elever har gitt resultater som synes å være langt viktigere enn hensynet til elevenes kosthold, mener innsenderen.

Dersom de tre hadde lest rapporten ordentlig, ville de raskt ha funnet at hovedmålsettingen med prosjektet var å utforske om det lot seg gjøre sette i verk tiltak som kunne bidra til å holde barn og unges viktigste sosiale og faglige møtearena åpen. Bakgrunnen for denne målsettingen var den sterkt økende belastningen innen psykisk helse som vi så blant barn og unge høsten 2020.

I pilotprosjektet skulle man finne ut om det var mulig å få til et godt system for bestilling av tester, utsending og lagring av tester ved skolene, om det var mulig å organisere opplæring av elever og lærere til å utføre testene.

Om det var mulig å sikre at oppfølgingen av positive tester kunne ivaretas på en forsvarlig måte, om det var mulig å få til en god rapportering av positive prøvesvar til helsemyndighetene, og om det var en god idé å la elever og lærere få øve seg, dersom smittespredningen var stor og skolene sto i fare for å stenges.

Les også Er du blitt koronasmittet på nytt? Du er langt fra alene.

Gjennom dette prosjektet var det en rekke svært viktige og positive svar på de spørsmål som man ønsket å få besvart. Hovedhensikten med prosjektet ble oppnådd, i praksis å levere et bidrag til at man kunne holde undervisningsinstitusjoner mer åpne.

Resultatene ble oppnådd etter fenomenal innsats fra både elever og lærere. De erfaringene man høstet gjennom pilotprosjektet i Vestland, har i dette perspektivet vært svært viktige og det til en meget lav kostnad. Og målsettingen var altså å bidra til et helsefremmende tiltak som under pandemien synes å være langt viktigere enn hensynet til elevenes kosthold.

En videre drøfting av hvordan vi bruker ressursene våre til det beste for befolkningen, er selvsagt både viktig og riktig, spesielt når vi tar med alle de viktigste fakta og unngår stråmannsdiskusjoner.