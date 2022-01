Kjære Bir-kunde, vi håper du blir fornøyd

Fra et miljøperspektiv er det viktig å redusere alle typer avfall.

«I løpet av første halvdel av 2022 vil de fleste husholdningskunder i Bergen kommune få tilbud om egne spann», skriver Borghild Lekve om sortering av matavfall.

Borghild Lekve Konsernsjef i Bir

Under tittelen «Hiv den nye sorteringsordningen i bosset», skriver Ragnhild Stolt-Nielsen i BT 20. januar kritisk om det nye tilbudet til bergenserne om å sortere matavfall.

Vi er glade for oppmerksomhet om ordningen og håper at flest mulig ønsker å sortere matavfall og på den måten bidra positivt til miljøet.

Stolt-Nielsen kritiserer at hun «må» levere avfallet selv. I første omgang har vi satt ut egne containere til matavfall ved returpunkt, men i løpet av første halvdel av 2022 vil de fleste husholdningskunder i Bergen kommune få tilbud om egne spann hjemme. Etter sommeren starter innsamling i de øvrige Bir-kommunene.

Eksempelvis vil kunder i Bergen sør få tilbud om et spann ved egen privatadresse i første kvartal. Det er en påmeldingsløsning, og vi vil gradvis plassere ut spann i samsvar med ønsker fra kundene.

Vi vet imidlertid at ikke alle ønsker eget spann hjemme, blant annet av plasshensyn. Vi regner med at noen av dem som vil ønske å sortere matavfall, kanskje fortsatt vil ønske å kaste avfallet i containere ved returpunkter, mens andre vil ønske å ha eget spann. Vi vil gi kundene mulighetene til å velge hvor man skal levere det sorterte avfallet.

Vi erfarer at mange er fornøyde med returpunktordninger og bruker disse flittig. Et eksempel på dette er returpunkt for papir og papp, som brukes mye selv om kundene har egne beholdere til dette hjemme. Ikke alle ønsker ett spann for plast, ett for glass og metall, ett for matavfall og ett for restavfall. Noen vil ha færre spann og heller levere ved returpunkt.

Stolt-Nielsen skriver at renovasjonsgebyret øker med 15 prosent på grunn av økte kostnader med innsamling av matavfall. Det er korrekt, men jeg vil gjerne få frem at Bir over flere år har hatt lavere prisutvikling på tjenestene enn konsumprisindeksen, og våre priser på renovasjonstjenester er blant de ti prosent laveste i hele landet.

Jeg håper Stolt-Nielsen og andre kunder vil levere matavfallet sitt slik at vi kan få brukt ressursene på beste måte. I dag går matavfallet i restavfallet til forbrenning. Ved forbrenning tas energien ut, men næringsstoffene går til spille.

Når vi gjenvinner matavfall i et biogassanlegg, tar vi vare på begge deler: både energi og næringsstoffer. Ved produksjon av biogass blir det en biorest som kan anvendes for eksempel til gjødsel.

Fra et miljøperspektiv er det viktig å redusere alle typer avfall. Vi må spise opp maten vår, og vi må unngå en bruk og kast-kultur. Her har vi alle et ansvar. Så skal Bir ta hånd om avfall på best mulige måte. Der noe av avfallet kan gjenvinnes, vil vi gjøre det vi kan for å gjenvinne det til nye produkter eller til energi.

Jeg håper, Stolt-Nielsen, at du blir fornøyd med ordningen for sortering av matavfallet og bruker den aktivt når du får tilbud om eget spann hjemme. Vi tar gjerne imot tips til forbedringer av denne og andre tjenester.