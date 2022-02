Vern om dei verna vassdraga

Å byggje ut verna vassdrag er ikkje ei berekraftig løysing for å møte det aukande energibehovet i samfunnet.

Fleire politiske parti har tatt til orde for å utnytte meir vasskraft for å møte dei høge straumprisane. På biletet ser du Øystesevassdraget.

Jannicke Totland Medlem i Vassdragsvernrådet i Naturvernforbundet

Mange formål, særleg når det gjeld grøn omstilling, kjem til å trenge mykje kraft framover. Og behovet for kraft og straum vil auke i framtida. Korleis ein skal løyse det, er eit politisk spørsmål. Der det ligg val som blir viktige for å løyse den stadig hastande klima- og naturkrisa.

Saman med klimaendringane utgjer naturinngrep og øydelegging av habitat nokre av dei største trugslane mot naturmangfaldet. Likevel held ein fram med nedbygging og tap av natur over heile verda – òg i Noreg. Eit døme på ein truga naturtype her er elvene og vassdragsnaturen, som er under press frå mange hald.

Me må hugse på at me står både i ei klimakrise og ei naturkrise, meiner Jannicke Helland frå Naturvernforbundet.

Med heile 1682 vasskraftverk står Noreg for meir enn halvparten av den regulerbare vasskrafta i Europa. I om lag 4000 vassdrag i Noreg er 70 prosent av vasskraftpotensialet allereie utnytta, og i nokre fylke er nesten alle større vassdrag regulert. Kraftutbygginga har tatt vatnet frå mange elver og ført til store endringar i livsmiljøa til fugl, fisk, insekt og økosystem i både elva og naturen rundt.

Vassdragsnaturen er heim for mange sjeldne og truga artar, deriblant villaksen som nyleg hamna på raudlista. Fossefall, elvar og bekkedrag er livgjevande årer som gjev opphav til rikt og unikt biologisk mangfald. Det gjer at det er avgjerande for det biologiske mangfaldet at me tek vare på eit økologisk representativt nettverk av vassdragsnatur, og tek best mogeleg vare på det som står att.

Dei siste vekene har ein gammal debatt blitt stadig meir aktuell, som gjeld utbygging av norske vasskraftverk. Noko av årsaka er dei rekordhøge straumprisane. Mange ordførarar vil ta verna elver i bruk, og representantar frå både Arbeidarpartiet og Høgre har snakka om ny teknologi og «skånsom kraftutbygging».

Uansett kva teknologi ein har, vil naturverdiane bli påverka når ein tek bort vatn der det er naturleg. Den største trugselen for naturen er at han blir bygd ned bit for bit. Og sjølv ved restaurering av natur er det vanskeleg å få tilbake den same kvaliteten som før eit inngrep blei gjennomført. Det gjer at å oppheve vassdragsvern ikkje er ei haldbar løysing, då det er store naturverdiar som vil gå tapt – noko som gjer det skummelt at naturen blir eit lett offer med ein gong ein møter på økonomiske utfordringar.

I diskusjon om dette er det òg viktig å ta omsyn til årsakene til det stadig aukande kraftbehovet i samfunnet. Både med tanke på utslepp, men og at eit viktig tiltak når det gjeld å møte kraftbehovet i framtida, er å bruke mindre energi. Det gjer det og viktig å tenkje over kva krafta me bruker, går til.

Døme på det er å øydeleggje dyrebar natur for å forsyne energikrevjande prosessar som elektrifisering av oljesokkelen, hydrogenproduksjon, og å drive batterifabrikkar og datasenter. Det er langt ifrå berekraftig energibruk.

Då utsleppa må ned, og det grøne skiftet må skje raskt, må me heller bruke dei fornybare ressursane me har til å bidra til omstillingsprosessen som må til for å ikkje møte dei verste konsekvensane av klima- og naturkrisa. Krisene må bli sett i samanheng, noko som gjer at å byggje ut verna vassdrag ikkje er ei berekraftig løysing for å møte det stadig aukande energibehovet i samfunnet.