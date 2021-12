En mer fleksibel hverdag er mulig

I desember måned har vi søndagsåpne butikker. Slik burde det være hele året.

«Søndagsåpne butikker vil gi folk flest en mer fleksibel hverdag», skriver Sondre T. Hilestad.

Sondre T. Hillestad Fylkesleder, Hordaland Unge Høyre

For mange er hverdagen hektisk og stressende. Likevel er det bare i desember at politikerne letter på presset. Det er på tide å fortsette Kåre Willochs arv, og gi folk flest mer fleksibilitet.

Tidlig på 80-tallet bodde min far og hans familie i et middelklassehjem på Nattlandsfjellet. Min farmor var eneste kvinne i en familie på fire, og skulle balansere rollene som yrkesaktiv og «husmor». Det var ingen enkel oppgave, og ble gjort vanskeligere av datidens rigide åpningstider for dagligvarebutikker.

Det er i dag absurd å se for seg, men for førti korte år siden stengte de fleste butikkene rundt 16.30. For min farmor var kampen mot klokken et daglig jag, i det hun måtte skynde seg fra jobb for å rekke å handle.

Hverdagen gikk rundt, men åpningstidene representerte et unødvendig hinder for en hardtarbeidende kvinne. Først i 1985 ble dette hinderet fjernet under Kåre Willochs regjeringstid, og butikkene fikk holde åpent lenger.

«Min frihet til å kjøpe meg en grandis på søndager, truer ikke din rett til å gå tur med familien», skriver Sondre T. Hillestad. Her avbildet i forbindelse med stortingsvalget i 2021.

For min farmor betydde de nye åpningstidene en mer fleksibel hverdag. Utover det rent praktiske ved å gjøre handelen når hun faktisk hadde muligheten, var det et poeng i seg selv at hun fikk friheten til å ta egne valg.

Willoch tok grep og moderniserte landet, men en del av det utdaterte samfunnet han overtok henger fortsatt igjen. For selv i 2021 holder de fleste dagligvarebutikker stengt på søndager.

Noen vil kanskje hevde at saken er banal, men for flere har den stor betydning. Se for deg en alenefar som ellers i uken må sjonglere mellom kveldsskift på jobb, barnas treninger og sitt eget privatliv. Eller en elev på videregående som mellom prøver og fritid ikke har tid til å jobbe.

Søndagsåpne butikker kunne gitt faren en mulighet til å få storhandelen unnagjort, og eleven anledning til å tjene litt penger.

Dessverre tror et bredt flertall på Stortinget at de vet best hva folk burde bruke søndagen sin på.

Sosialistene ønsker en felles fridag for arbeiderne, men selv med søndagsstengte butikker må for eksempel både helsearbeidere og servitører si seg pent fornøyd med å jobbe uansett. Om man klarer å få gode arbeidstidsordninger i restaurantnæringen og helsesektoren, kan man også få det til for butikkmedarbeidere.

MDG vil begrense forbruket, men det har lite å si om du handler søndagsmiddagen på lørdag eller søndag, og den reelle klimapåvirkningen er dermed marginal. Bor man i et tettbebygd strøk kan man jo uansett benytte seg av de beryktede Brustad-buene. Man må kanskje bare ta seg en ekstra lang kjøretur.

Og akkurat som vi ikke lar politikere i KrF sitt personlige livssyn styre kvinners rett til abort, vårt inntak av alkohol eller hvor vidt vi skal si morgenbønnen ved skolestart, bør de heller ikke få bestemme når vi skal handle.

Søndagsåpne butikker vil gi folk flest en mer fleksibel hverdag, slik min farmor fikk i 1985. Dessuten vil det skape flere arbeidsplasser, særlig for unge som på grunn av skole og fritidsaktiviteter ikke har tid til å jobbe ellers.

Noen synes det er behagelig med et avbrekk fra en hektisk hverdag, og det unner jeg dem absolutt. De må gjerne la være å handle, men bør ikke få begrense alle andres frihet til å ta egne valg.

Dersom du er skeptisk til søndagsåpne butikker, ber jeg deg kjenne ekstra godt etter om det ikke var deilig, da du fjerde søndag i advent fikk gjort ferdig julehandelen likevel.

Om førti år er jeg sikker på at vi vil se tilbake på nåtidens søndagsstengte butikker med samme fascinasjon, som vi ser på 70-tallets rigide åpningstider i dag. For min frihet til å kjøpe meg en grandis på søndager, truer ikke din rett til å gå tur med familien.