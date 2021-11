Sjekk testiklene dine!

«Det er viktig å sjekke seg, og er du i det minste tvil, bør du oppsøke lege», skriver innsenderen.

Min bror fikk kreft for noen år siden. Han oppdaget det heldigvis tidlig.

Det er mye som er flaut. Spesielt vi menn overser mange ting i frykt for at det skal være pinlig, og at vi ikke skal klare å stå i en ubekvem situasjon. Kanskje frykter vi for hvordan vi vil takle dette. Men er det noe som er viktig, så er det nettopp det med å ha kontroll på sin egen kropp – og det er du som kjenner kroppen best.

Det er viktig å sjekke seg, og er du i det minste tvil, bør du oppsøke lege. Sjekk dine testikler daglig. Om du oppdager kuler her og der på et tidlig stadium, er det gode utsikter for at det skal gå fint, og at du kan komme deg gjennom en sykdom, som for eksempel kreft.

Vi menn er generelt dårlige på å oppsøke lege. Vi drøyer det som regel i det lengste før vi kontakter legen vår. Mange menn vet ikke engang hvem fastlegen er. De har ikke et forhold til legen. Her har vi en lang vei å gå. Mange menn oppdager kuler, eller at kroppen er i ubalanse, for sent til å kunne gjøre noe. Vi ønsker jo ikke å dø.

Dette gjelder selvsagt kvinner også. De bør sjekke bryster, livmorhals osv. Derfor er min helt klare oppfordring til alle og enhver. Sjekk deg!

Menn må lære mer om menns helse. De må ta den telefonen til legen. Ta en blodprøve ekstra. Det kan bidra til at du får leve lenger, om vi skal sette det på spissen.

Min bror fikk kreft for noen år siden. Han oppdaget det heldigvis tidlig. Det var en kul som ikke skulle være der, i testikkelen. Han oppsøkte raskt lege og ble sendt videre til sykehus hvor han fikk sjekket og fjernet før han måtte gjennom en cellegiftbehandling.

Det går fint med broren min i dag. Han lever som før med sin familie og har det bra. Der og da, når du får vite at du har kreft, får du nok litt sjokk, panikk og angst på en gang. Du vet ikke hvordan dette går, om du i det hele tatt overlever eller hvordan kroppen reagerer.

Han har ikke hatt noe tilbakefall! Det er ikke alle det går bra med. Venter du lenge, kan dette spre seg rundt i kroppen og da blir veien tilbake lenger. Det er derfor veldig viktig å sjekke seg. Kjenn etter, kjenn på din egen kropp, spesielt testiklene.

Snakk om dette med venner, familie og andre du kjenner. Det skal ikke være slik at vi kvier oss for å gå til lege, eller for å snakke om dette med bekjente.

