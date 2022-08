Gammel bil må lønne seg mer

Å kjøpe elbil er ikke alltid det beste for klimaet.

Reidar Kaarbø har en Volvo bensinbil fra 2004, og den håper han å holde liv i en stund til.

Hva er best hvis du har en 15 år gammel bil? Å bytte den ut med en ny bil eller sette den i stand til å kjøre noen år til?

Noen forskere hevder at gevinsten er størst hvis du holder liv i den gamle bilen, nettopp fordi CO₂-kostnadene til en ny er så stor. Det strides om måten det regnes på, men det er trolig alltid en god idé å la gamle biler vare litt lenger.

Derfor kan det være bra for miljøet å belønne dem som vedlikeholder gamle biler, enten det er elbil eller fossilbil, for eksempel ved å la omregistrering av gamle biler være gratis, la dem slippe veiavgift og ved å gi refusjon av moms på reparasjoner.

Denne gulroten kan oppmuntre folk til å ta vare på gamle biler litt lenger, slik at vi reduserer behovet for nye biler, og dermed sparer naturen.

Næringene vil heller at vi skal få betalt for å vrake gamle biler. De tjener penger på bruk og kast, ikke på at vi bruker bilene lenger.

Hvis du kjører lite, kan en fossilbil gi et bedre klimaresultat enn en like stor elbil, mener innsenderen.

Det er nemlig ikke så enkelt som at elbiler gir null utslipp, mens fossilbiler forurenser. Alle biler har et CO₂-fotavtrykk fra produksjonen. På grunn av batteripakken gir produksjon av en elbil større fotavtrykk enn en fossilbil, og den må kjøre en god del før den får «tatt igjen» fossilbilen og blir CO₂-lønnsom – noen hevder over halve levetiden. Det betyr at dersom du kjører lite, gir en fossilbil et bedre klimaresultat enn en like stor elbil.

Fordi bilproduksjonen skjer utenfor Norge, hevder noen at den ikke hører inn under vårt klimaregnskap, omtrent som når strutsen stikker hodet i sanden. Andre ser på utslipp i en global sammenheng og sier all produksjon må regnes med.

Nå har nye kategorier elbiler dukket opp, som mini- og mikrobiler med kortere rekkevidde som drives av små batteripakker. Og i fremtiden vil regnestykket endre seg etter hvert som gjenbruk fra bilvrak og gamle batterier blir bedre og ny teknologi for elbiler ser dagens lys. Det gir grunn til å vente i spenning.

