MDG uten kriseforståelse

Det er galskap å fase ut gasskraftverket på Mongstad i en akutt krisesituasjon.

«Natalia Golis maler videre på MDGs blinde tro på det grønne skiftet der det utelukkende skal satses på fornybar energi», skriver Terje Søviknes.

Terje Søviknes Gruppeleder i Vestland Frp

I et debattinnlegg i BT går fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG) til angrep på Fremskrittspartiet fordi vi ønsker å videreføre gasskraftverket på Mongstad som et akutt tiltak i den strømpriskrisen vi står i nå.

I realiteten er innlegget like mye et angrep på næringslivet i regionen, fylkesordfører Jon Askeland (Sp) og Statnett, som alle har fremmet samme krav som Frp.

Golis hevder mellom annet at «kriser krever at man holder hodet kaldt og tenker langsiktig», og maler videre på MDGs blinde tro på det grønne skiftet der det utelukkende skal satses på fornybar energi.

Hun hopper galant over at den energikrisen Europa nå opplever, i stor grad skyldes en naiv, feilslått og klimadrevet energipolitikk på kontinentet. Man har faset ut atom- og kullkraft uten å ha alternativ kraftproduksjon på plass, og gjort seg altfor avhengig av gass fra Russland.

Dessverre er energipolitikk også sikkerhetspolitikk. Slik har det alltid vært.

Europas feilslåtte energipolitikk har også fått konsekvenser for Norge. Strømprisene i Sør-Norge er skyhøye, og risikoen for strømrasjonering og utkobling er reell til vinteren.

Demonteringen av gasskraftverket på Mongstad er utsatt, i første omgang til 1. oktober. Kraftverket bør ikke fases ut i år, mener innsenderen.

Derfor mener Frp at alle steiner må snus for å hindre en kollaps i energiforsyningen. Her er videre drift av gasskraftverket på Mongstad ett av flere tiltak. Det er galskap å fase ut denne kraftkilden i en akutt krisesituasjon. Vi vet alle at kraftsituasjonen i Bergensregionen er ekstra krevende.

Frp har også fremmet forslag om å stoppe eksport av strøm ved lav magasinfylling, innføre makspris for alle på 50 øre/kWt, samt stoppe elektrifiseringen av sokkelen.

En akutt krise krever handling. Ikke langsiktig planlegging, slik Golis tar til orde for. Den langsiktige planleggingen må man ta når den akutte krisen er avverget. Og da må både Europa og Norge sette energipolitikken inn i en større sammenheng, der både forsyningssikkerhet, pris, klimautslipp og sikkerhetspolitikk blir vurdert.