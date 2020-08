Klesindustrien er ikke bærekraftig

Hvis industrien tar mer ansvar, tipper jeg at forbrukeren følger etter.

I 2017 ble det avslørt at H&M brente klær. De lovet bot og bedring, men har de klart det? spør Maylinn Haaskjold Myrtvedt. Foto: NDAB Creativity / Shutterstock / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Maylinn Haaskjold Myrtvedt Styreleder, Net Zero

Jeg utfordrer klesindustrien til å fornye dere, slik dere stadig fornyer tekstilenes utseende. Følg med på dagens samfunnsmote: lavutslippssamfunnet. Finn bedre løsninger som innfører utslippskutt, gjenbruk og reparasjon i verdikjeden.

Tar dere den?

Hva om kleskjedene kunne gjort bruktklær lettere tilgjengelig for forbrukerne? Butikker kan samle inn sine merker fra forbrukere og starte en gjenbruksseksjon i butikkene sine. Den som leverer klær, kan få rabatter, som kan brukes i denne seksjonen.

Lokale designere kan sy om klær som ellers ville blitt kastet, og selge dem i samme seksjon. Det kan fort bli hipt!

Hva med å være litt vågal og tilby reparasjon i butikken? Er det noen i klesindustrien som vil være litt mer kreativ, og satse på å bevare klær? Hvis klesindustrien tar mer ansvar, tipper jeg at forbrukeren følger etter.

Maylinn Haaskjold Myrtvedt Foto: Privat

Klesindustrien er ikke en bærekraftig industri. I fjor skrev flere aviser om klesindustrien som en klimaversting, med bakgrunn i en FN-rapport som viste at industrien står for klimagassutslipp som er verre enn all internasjonal fly- og shipping i verden.

Da er det vanskelig å forstå vår bruk og kast-mentalitet. Klær kastes fort hvis de må repareres, eller har gått av mote. Burde unge lære å fikse ting i løpet av skolegangen, for å dempe denne mentaliteten? Hva med kleskjedenes mentalitet?

I 2017 ble det avslørt at H&M brente tonnevis med klær i året. Da lovet de at ingen klær skulle bli brent i 2020, som følge av kutt i bruk av farlige kjemikalier. Har dere oppnådd dette?

Å brenne eller ødelegge klær er hårreisende! Kleskjedene er imidlertid opptatt av å markedsføre seg som en bærekraftig forretning, men i sommer ble flere kjeder tatt for grønnvasking. Det vil si at forbrukeren villedes til å tro at klærne de kjøper er bra for miljø og klima, uten dokumentasjon.

Det er positivt å se at andre bransjer er på ballen. Nylig skrev Energi og Klima at Unilever skal kutte utslipp i hele sin verdikjede. NRK melder at EU vil gi materialer evig liv. Det vil si at produkter lages, gjenbrukes, repareres og til slutt omdannes til noe nytt, i stedet for å bli kastet.

Dette er sirkulærsamfunnet. Et samfunn hvor materialer og ressurser som vi mennesker henter ut fra naturen, forblir i et kretsløp. Varehandelen Jernia har gått ut med at de skal bidra til gjenbruk og ikke forbruk.

Kleskjeder: Pass på så ballen ikke ruller fra dere!