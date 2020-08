De historiske gravplassene skal ivaretas

Dette synet på Domkirkegården fikk Signe Hvoslef til å reagere. Det skjønner gravplassjef Inghild Hareide Hansen godt. Foto: Signe Hvoslef

Debattinnlegg

Inghild Hareide Hansen Ggravplassjef, Bergen kirkelige fellesråd

Vi må si oss enige med Signe Hvoslef, som uttrykte sin bekymring i BT tidligere i sommer. De gamle kirkegårdene i sentrum er ikke i ønskelig stand.

Hovedårsaken er at Gravplassmyndigheten i Bergen i de siste årene har sett seg nødt til å prioritere en grav til alle, fremfor omfattende vedlikehold av vernede gravminner. Vær og vind gjør sitt, men gravplassene har i tillegg vært utsatt for hard bruk av enkelte. Men det er håp.

Både Korskirkegården og Domkirkegården skal rehabiliteres i forbindelse med rehabiliteringen av kirkene. Målet er at gravplass og kirke skal ferdigstilles samtidig. Uteområdene må i fremtiden ha samme solide status som kirken.

Arbeidet med å prosjektere rehabilitering av Korskirkegården er godt i gang, og gjøres i samråd med vernemyndighetene.

Domkirkegården er i en annen situasjon. Her ble siste store oppgradering gjort i 2005, og ved oppstart av prosjektet med rehabilitering av Domkirken, ble det gjort en mindre oppgradering.

Domkirkegården er påvirket og belastet av rehabiliteringen av kirken, men det er nødvendige tiltak som er iverksatt, både brakken og sikring av stillaser. Tiltakene er gjort i tråd med råd fra vernemyndighetene.

Det er i nyere tid gjort hærverk på gravplassen, og det tristeste er hærverket på biskop Johan Nordahl Bruns gravminne og gravsted. Hva som er tanken bak å ødelegge et slikt gravsted og gravminne, er helt uforståelig.

Det er fristende å stenge av hele gravplassen, for å sikre den for fremtiden. Det viktigste er at i forbindelse med rehabiliteringen av kirken, blir også Domkirkegården rehabilitert.

I mellomtiden må vi sikre at elementer ikke går tapt. Bildemateriell er viktig, og i tillegg til eget materiell, håper vi på et samarbeid med byens engasjerte og kunnskapsrike innbyggere. Gravplassmyndigheten samarbeider tett med Kirkebyggavdelingen i Bergen kirkelige fellesråd, og sammen skal vi ta vare på byens viktige bygg og anlegg.