Vi er slaver av kollektivtrafikken

Vi har ingen av fordelene til bilistene. Vi er bundet til rutetider og fastpris.

Øystein Toft Bergen

Hver eneste dag ser jeg dem. Mine naboer, mine medborgere, mine likesinnede. Vi som ikke blir hørt eller får særlig mye sympati i samferdselsdebatten. Vi blir overkjørt – om ikke bokstavelig så i alle fall billedlig – fordi vi har ikke råd til store lastebiler som kan kjøre sakte gjennom gatene og sette en stopper for effektiv trafikkavvikling.

For mange av oss finnes det ikke noen alternativer. Det er rett og slett for dyrt. Vi hadde måttet betale tusenvis av kroner i året bare for å få lov til å parkere, og selv da ville vi ikke vært garantert en parkeringsplass i en av de mange boligsonene. Halvparten av tiden må vi gi opp jakten på en parkeringsplass, og heller risikere å bli bøtelagt for å parkere ulovlig. Med boligprisene som er i dag har vi ikke mulighet til å legge inn noen ekstra hundre tusen i huslånet for å skaffe oss et kjøretøy.

Nei, bil er rett og slett ikke et alternativ for oss!

Så vi må leve livene våre lenket til kollektivtransport, slaver av Miljøløftet. Vi har ingen av fordelene til bilistene. Vi er bundet til rutetider og fastpris. Det finnes ingen rabattordninger om vi kjøper elektronisk billett, og vi får ikke billigere takst utenom rushet. Det nytter lite å vente i fem minutter i nærmeste busslomme på at etter-rushprisen skal slå inn. Prisen er den samme uansett, og, jeg må her få lov å legge til, blant de dyreste i hele landet.

Levering og henting i barnehagen, fritidsaktiviteter, besøke venner, reise til og fra jobb eller skole og en og annen tur på butikken. Alt dette blir mye større, mer tidkrevende – og ikke minst dyrere – oppgaver enn det burde være. Alt fordi byrådet gjør oss til fanger i egen by.

Det hjelper ikke å gå sammen med gode naboer å lage hente- og bringeordninger for ungene, eller planlegge for å reise sammen til og fra jobb. Som kollektivslave nyter vi ikke godt av dette merkelige godet bilistene har. Kjører man gjennom en bom som bilist, betyr det ingenting hvor mange personer det er i bilen. Det er samme pris uavhengig om du er en eller syv personer i bilen.

I kollektivtrafikken fungerer det ikke sånn. Vi må betale pr. person. Det eneste vi sparer ved å gå sammen og følge ungene i grupper, er en voksenbillett eller to. Og skulle vi være så syndige at vi trenger noe som ikke føres av Reitan- eller Norgesgruppen, som en sofa eller nytt kjøleskap, må vi ut av bykjernen. Alle de store kjedene finnes kun rundt de store sentrene, som forresten er ypperlig tilrettelagt for biler.

Jeg kan med hånden på hjertet si at kollektivtilbudet i Bergen ikke er godt egnet hvis man trenger ny vaskemaskin. Akk, hvem hadde trodd at lykken skulle være å få lov til å betale bompenger.

