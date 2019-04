Hva med slitasjeavgift på skosålene til sentrumsboere?

Det er forkastelig at trafikanter må betale dobbelt for å kjøre i sitt nærområde.

GÅR IKKE OPP: Det såkalte miljøregnskapet synes aldri å gå opp, så lenge det finnes nye utspekulerte måter å flytte ansvaret over på bilbrukerne, skriver innsender. byoutline Georgsen Tone / Tveitereid Simen

Tore Johansen Tertnes, Bergen

Publisert: Publisert 30. april 2019 14:00







Det forsmedelige i bompengedebatten er at våre lokale politikere ikke synes å være villige til å lytte til folks protester. Det være seg hvorfor de protesterer, hvordan de protesterer eller bakgrunnen for protestene.

I årtier har vi måtte betale for gode løsninger på trafikk-knuter i Bergensregionen. Det begynte allerede på 50-tallet ved Puddefjordsbroen og Eidsvågtunnelen. Så, etter mange års krangel, ble det vedtatt ny firefeltsvei til Åsane. Da med en avgift som skulle ende når nedbetalingen var unnagjort. Forlengelsen av betalingen ble vedtatt når dette viste seg å være lukrativt for finansieringen av nye prosjekter.

Nå må det bli slutt på nye avgifter, som bompenger ved Torget og for folk som bor i Åsane. Det er forkastelig at trafikanter må betale dobbelt for å kjøre i sitt nærområde.

Det er også forkastelig at Julie Andersland i Venstre prediker at vi må tenke nytt. Hun foreslår avgift på kjøpesentrene. Hun mener tydeligvis at dette vil være løsningen for sentrumshandelen? Det er ulogisk, og like tåpelig som det er frekt.

Det såkalte miljøregnskapet synes aldri å gå opp, så lenge det finnes nye utspekulerte måter å flytte ansvaret over på bilbrukerne. Hva blir det neste? Jeg foreslår en ny slitasjeavgift på skosålene til folk som bor i sentrum, og som ikke bruker bil eller buss, men bruker Bybanen og sykler på egen sykkel.

