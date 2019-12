La oss slutte med gaver i barnebursdager

Kjære småbarnsforeldre, la oss forene oss!

GAVER: Jeg er mer redd for at barna mine skal bli blaserte og utakknemlige, enn at de ikke får nok gaver, skriver Heidi Bøhagen. Foto: Bård Bøe

Heidi Bøhagen Forfatter av bok om småbarnsliv

– Ding, dong!

Som småbarnsmor har jeg flere ganger opplevd den skrekkblandede fryden det er å arrangere barnebursdag for barnehagegruppen. Det hoppes og ropes av fryd når barna kommer på besøk til hverandre. Gaver overrekkes pliktskyldigst, før de begynner å løpe rundt for å utforske huset og bursdagsbarnets leker.

Det er alltid en anstrengelse å samle alle for gaveåpning, og det er gjerne mange gaver igjen når tålmodigheten har løpt ut, både hos bursdagsbarnet og gjestene.

Hvem er det egentlig vi gjør dette for, spør jeg meg selv når jeg forsøker å samle gruppen. Det samme tenker jeg når jeg rydder opp alle gavedingsene vi ikke trenger, og strengt tatt heller ikke har plass til.

Det gjør skikkelig vondt i magen å lese flere av fortellingene BT har trykket den siste tiden, om å leve som fattig i et land der mange er rike. Noe av det verste, og vanligste, er hvordan barna blir utestengt fra fellesskapet fordi foreldrene mangler penger.

Barnebursdager er det mange av i løpet av et år. Men det hjelper ikke om pedagogene har laget en regel om at man må invitere alle, dersom foreldrene må holde barna hjemme, fordi de ikke har råd til gave.

Jeg spør igjen: Hvem er det egentlig vi gjør dette for?

Jeg har av og til fantasert om å spørre i barnehagens Facebook-gruppe om vi ikke bare skal la være å kjøpe gaver til barnebursdagene: Hvis bare alle blir med på det, kommer det til å funke kjempebra! Men jeg gjør det ikke, fordi jeg antar at flere vil være uenige. Og det er noe med å føle at man påfører andre sitt verdisyn med et slikt kollektiv opprop. Men fader heller.

Barna som ikke går i barnebursdager, fordi de ikke kan kjøpe gave, er barna jeg har mest lyst å ha på besøk: De som trenger å kjenne på fellesskap og vennskap, og være med å skape de kollektive minnene til flokken. De som kanskje trenger å kjenne på at de ikke skiller seg for mye ut.

Pippi sa at den som er veldig sterk, må også være veldig snill. Det gjelder også ressurser: De som er veldig rike, må være ekstra oppmerksomme på dem som har lite.

Kanskje det nettopp er de som har råd til å kjøpe dyre gaver, som bør foreslå at vi lar være? Kanskje de som kan leie Leos Lekeland, skal bake langpannekake og lage fiskedam?

Det hele koker ned til hvilke verdier vi vil lære barna våre. Dessuten, tenk så digg om vi aldri måtte tenke på gave hver gang poden ble invitert i bursdag!

Gaveproblematikken blir selvfølgelig særlig aktuell i disse juletider. Selv håper jeg at 2019 blir det første året vi ikke får høre Dagsnytt-reportasjen om salgsrekord på kjøpesenter og i nettbutikker.

Jeg er mer redd for at barna mine skal bli blaserte og utakknemlige, enn at de ikke får nok gaver. Det handler selvfølgelig om at jeg er i en privilegert posisjon, altså, at jeg ikke er fattig. Men det handler også om tiden vi lever i: Det er helt vanlig at barn får flere gaver enn de orker å vise begeistring for.

Så hvem er det vi egentlig kjøper alle disse gavene for, da? Det er i alle fall ikke for å sikre en god fremtid for dem som skal arve planeten og klimakrisen.

Kjære alle småbarnsforeldre i det ganske land, la oss forene oss! La oss bli enige om å slutte med gaver i barnebursdager, mens ungene ennå er så små at de ikke bryr seg. Den beste gaven vi kan gi barna våre er mindre forbruk og mer nestekjærlighet.

