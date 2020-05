Hvilke insinuasjoner, Eikefjord?

Å feie hendelsene i Samnanger under teppet blir fullstendig galt.

Barnevernssaken i Samnanger har preget bygden i en årrekke. Her fra demonstrasjoner mot barnevernet i 2013. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Debattinnlegg

Geir Kjell Andersland, advokat og Thea Totland, advokat

BTs politiske redaktør Eirin Eikefjords kommentar om barnevernets utfordringer 16. mai, inviterer til mange refleksjoner. De må utstå til en annen anledning.

Vi skal nøye oss med å kommentere hennes omtale av den såkalte Samnanger-rapporten. Den redegjør for vår gransking av tre barnevernssaker i Samnanger kommune, og førte blant annet til at kommunestyret vedtok unnskyldninger og økonomisk oppreisning til de berørte barn og familier.

Eikefjord skriver at rapporten er «full av insinuasjoner». Dette er en alvorlig påstand fra en redaktør og jurist. En slik påstand påkaller tydelig dokumentasjon. Men redaktørens eneste grunnlag og eksempel synes å være en ukritisk gjengivelse av påstander som en advokat for de barnevernsansattes fagforening FO, har kommet med på vegne av sin klient.

Det eneste eksempelet Eirin Eikefjord refererer til som insinuasjoner, er at rapporten reiser spørsmålet om en barnevernsleders behandling av en far kunne karakteriseres som «rene forfølgelser».

Geir Kjell Andersland og Thea Totland. Foto: Rune Sævig / Privat

Vi kjenner ikke barnevernslederens motiver for forholdsvis eiendommelig atferd, derfor nøyer vi oss med å stille spørsmålet uten å konkludere. Derimot fastslår vi at barnevernslederen praktiserte en alvorlig rolleblanding, og viste en respektløs atferd.

Bevisst forfølgelse eller ikke, granskingen avdekket uprofesjonelt barnevernsarbeid med tragiske følger for den berørte familien.

Redaktør Eikefjord mener åpenbart å ha sett flere insinuasjoner, ettersom hun hevder at rapporten er full av dem. Med vår beste vilje kan vi ikke få øye på dem.

BTs kommentator kritiserer videre at rapporten er full av «sensitive opplysninger om folk alle i bygden vet hvem er».

For det første er det formålsløst å skrive en granskningsrapport om barnevern uten å berøre sensitive opplysninger. Uten beskrivelse av konkrete faktiske forhold vurdert opp mot regler og verdier, ville granskerne gjort et dårlig arbeid.

For det andre har de som opplysningene angår, både samtykket til og gitt uttrykk for et ønske om at opplysningene ble offentlig kjent.

For det tredje er personene rapporten omhandler, anonymisert.

For det fjerde ville det, uavhengig av anonymisering, være umulig å skrive en rapport om saker som har hjemsøkt Samnanger i årevis og er kjent for alle der som bryr seg, uten gjenkjennelse.

Det aller mest betenkelige i Eirin Eikefjords kommentar om Samnanger-rapporten er imidlertid at hun sår tvil om granskingen var nødvendig.

Angivelig fordi den åpner gamle sår. Redaktøren kan ikke ha lest vår gjennomgang av saken til særlig ett av barna; en jente som fikk sin barndom fullstendig ødelagt etter at det offentlige overtok omsorgen for henne – fra hun var syv år til hun i dag er en ung voksen.

Dette menneskets skjebne og de offentlige overgrepene hun var utsatt for, ville ikke ha kommet frem uten denne granskingen.

Nå har Eirin Eikefjord ingen tro på at barnevernstabber og overgrep kan leges. Vi tror at både for dette barnet og for de andre det gjelder, er det viktig at den urett de har vært utsatt for, blir avdekket, at de får en tydelig unnskyldning og økonomisk oppreisning.

Helt leget blir nok aldri alle de sår som er påført. Men å feie hendelsene under teppet, blir fullstendig galt.