Når man ikke lenger kan reise rundt og la seg bli inspirert som før, får lykkejakten karrige kår.

På FNs liste over land med den mest lykkelige befolkningen, ligger Norge på tredjeplass, skriver dosent Per Bjørnar Grande. Foto: Sara Johannessen Meek

Debattinnlegg

Per Bjørnar Grande Dosent ved Høgskulen på Vestlandet

I mars 2019 havnet Norge på tredjeplass på FN sin liste over land med den mest lykkelige befolkningen, etter Danmark og Finland. Det er i utgangspunktet en interessant oversikt på den måten at den viser at god økonomi til en viss grad spiller inn på lykke.

Samtidig viser en annen undersøkelse at hvis folk får bedre økonomi, samtidig som appetitten på materielle goder øker, får man ikke noen større glede av den økonomiske velstandsøkningen.

Å finne lykken er noe som vi for tiden føler har blitt satt på vent. Når man ikke lenger kan reise rundt og la seg bli inspirert som før, får lykkejakten karrige kår.

Samtidig er denne nye fasen en mulighet til å spørre seg om hva lykke er, og hva som skal til for å bli lykkelig?

Per Bjørnar Grande Foto: Privat

Jeg vil hevde at lykke er nesten umulig å måle. Hvis man tar de klassiske kjennetegnene på lykke – ekteskap, barn, venner, jobb, fritidssysler, popularitet – er dette noe som er henvist til hvert enkelt individs personlige opplevelse. Lykke er derfor ikke et spørsmål om man har disse tingene, men hvordan disse faktorene fungerer i hverdagen.

De ytre kjennetegnene på lykke er egentlig helt uvesentlige, om de ikke harmonerer med en indre glede eller dyp opplevelse av mening.

Jobben er kanskje det beste eksemplet, der lykke lett blir en risikosport, hvis man ikke kjenner seg selv og sine preferanser. Høy lønn betyr lite dersom man går rundt og ønsker seg andre steder, teller timer, teller år.

Lykke er å kunne være til stede i seg selv og å omgås andre på meningsfylt vis.

Det samme kan sies om hobbyene. Dersom de kun er tiltak og plikt, og ikke noe man gleder seg til, og heller ikke skaper glede i lengden, kan man spørre seg om verdien av det hele.

Å finne en partner er kanskje den viktigste faktoren for lykke. Partneren kan være så vakker hun eller han vil, så vellykket og sjarmerende at det skaper misunnelse i nærmiljøet, men dersom man ikke føler seg hjemme med vedkommende, har de ytre faktorene forholdsvis liten betydning.

Hvis man setter sammen de ulike lykkefaktorene, vil man neppe kunne finne noen meny for lykke. Man kommer vel heller frem til at lykke er nesten umulig å måle. Lykken er så individuell, så knyttet til ens indre erfaring, at de klassiske kriteriene mister sin reelle verdi.

I de fleste områdene av livet kan man sette sammen et sett av ytre idealer, men når det kommer til lykke, mister de ytre kriteriene sin valør, og man sitter igjen med hver enkelts subjektive opplevelser.

I det som ikke kan måles, ligger imidlertid en frihet til å gå sine egne veier. Det er noe de klokeste til alle tider har skjønt.