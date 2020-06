Nei, det var ikke riktig å demonstrere

At saken er viktig, gir ikke klarsignal til å tråkke på noe annet som også er viktig.

Forrige ukes demonstrasjon mot rasisme samlet rundt 2000 mennesker på Festplassen i Bergen. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Kristine Rande Nesheim Forfatter og journalist i Åsane Tidende

Morten Myksvoll forsvarer i BT 9. juni demonstrasjonene mot rasisme, tross smittevernreglene. Han peker ut bursdager og bryllup som noe som har blitt ofret. Av en eller annen grunn glemmer han alt mellom.

La oss ta en rask gjennomgang av andre ting som har blitt ofret. Eldre og syke som har sittet isolert på sykehjem, noen i siste fase av livet. Dødsfall, mennesker som har forlatt verden uten å ta farvel. Begravelser uten kjære i kirkebenken.

Morten Myksvoll mente det var riktig å demonstrere mot rasisme. Foto: Faksimile BT

Gravide som har født alene. Mennesker som har mistet levebrødet. Barn i vanskeligstilte hjem. Alvorlig sykdom som ikke har fått riktig oppfølging.

Et hardtarbeidende helsevesen som har satt livene sine i fare: «Vi blir på jobb for deg, du blir hjemme for oss».

Jeg husker ennå hvor mørkt det så ut da smitten spredte seg som verst. Et brått tap av glede, midt i barseltiden. Hysterisk gråt da en vond hals dukket opp – det kunne jo være korona!

Frykten for å passere folk på gaten eller i butikken.

Frykten hver gang det ble påpekt hvilke mennesker som er i risikosonen, og viten om at noen av mine nærmeste befinner seg der. Et mørke som ikke lot seg skikkelig fordrive, og en desperat trang til å sjekke smittetall hver eneste kveld og morgen.

Kristine Rande Nesheim Foto: Privat

Men det lysnet. På et tidspunkt var det mulig å senke skuldrene litt. Sannsynligheten for en ny smittebølge virket underlig liten. Vi hadde (utrolig nok) kontroll. Smittetallene og antall innlagte gikk nedover. Det ble åpnet for mye, blant annet arrangementer, men for maks 50 personer om gangen.

Alle kan glemme seg – det hender det selv at jeg gjør. Men demonstrasjonen som inkluderte 15.000 mennesker i Oslo og flere tusen i Bergen, er ikke glemsel. Det er total ignoranse.

Jeg tror Myksvoll tar katastrofalt feil når han sier at fredagens demonstrasjon ikke er et klarsignal for å bryte smittevernreglene. Når så mange har vist at de ignorerer det, hva hindrer flere i å gjøre det samme?

Da jeg så hvordan tusenvis av mennesker tok en slik vanvittig stor risiko på vegne av hele befolkningen, ble jeg rett og slett lamslått og ville bare gråte. Det er ikke greit.

Er ytringsfrihet synonymt med å samles i tusentall under en livsfarlig pandemi?

Demonstrasjonen ville vært fantastisk, rørende og nydelig i et hvilket som helst annet år. Men ikke under disse omstendighetene. Dessverre.

Da jeg så alle demonstrantene, burde jeg ha sett medfølelse og kjærlighet. Isteden så jeg mennesker som med viten og vilje risikerer livene til eldre, syke og mennesker i risikogruppen.

Det er sårende. Det er respektløst.

At saken er viktig, gir ikke klarsignal til å tråkke på noe annet som er også viktig. Hva hjelper det å kjempe for livene til noen, når man i forsøket risikerer å ta livet av noen andre?

Jeg ser flere skriver at det er verdt å ta denne risikoen, fordi saken er så viktig. Det er et farlig valg å ta på vegne av så mange, og jeg tror ikke at de som uttaler det, har forstått alvoret av covid-19 i det hele tatt.

Jeg trodde vi var over kneiken, men nå risikerer vi likevel en ny bølge. Kanskje er vi heldige, kanskje slipper vi unna. Jeg håper det.

Det må være mulig å kjempe mot både rasisme og korona. Jeg er med på det.