Byrådet svikter ikke de vanskeligstilte

Det er nødvendig å ta en ansvarlig fot i bakken.

Rune Bakervik og Linn Kristin Engø (begge Ap) Foto: Rune Sævig / Bård Bøe

Rune Bakervik, gruppeleder (Ap), Linn Kristin Engø, fraksjonsleder (Ap) for helse og sosial

Det aller viktigste vi kan gjøre for at flest mulig skal kunne leve verdige liv, er å sikre alle en jobb å gå til.

Likevel er det noen som i lengre eller kortere perioder ikke har noen eller tilstrekkelig inntekt – og for en del er sosialhjelp avgjørende for å ha til mat på bordet.

Selv om sosialhjelp er ment å være en midlertidig ordning, må vi sikre at man kan leve verdige liv, mens man mottar denne ytelsen.

Noen kan av ulike årsaker ikke jobbe og får derfor ulike trygdeordninger fra staten. Mange av disse burde vært høyere.

Byrådet og SV er enige om at målet er å innføre sosialhjelpssatser på det som kalles Sifo-nivå, slik også Siv Myking skriver i BT 15. juni.

Det innebærer at utbetalingene er tilsvarende det staten mener ulike husholdninger trenger, for å ha et rimelig forbruk.

I 2020 økte sosialhjelpssatsene med 40 millioner. Forutsetningen var at omleggingen skulle sikre at ingen kom dårligere ut enn tidligere.

Det er knyttet stor usikkerhet til hvor mye det faktisk vil koste kommunen å øke dem ytterligere. Beregningene tyder på at den totale regningen kan bli opp mot en milliard kroner. Det er mye penger i et stramt kommunebudsjett.

I forbindelse med koronapandemien har Bergen kommune brukt enorme summer på smittevern og tilrettelegging. Foreløpig vet vi ikke om regjeringen ser for seg å kompensere kommunene fullt ut for dette.

Selv om Arbeiderpartiet ønsker at de som mottar sosialhjelp skal få mer å rutte med, må en ytterligere økning utsettes til vi har oversikt over kommunens økonomi.

Vi har en plikt til å se hele kommunens økonomi under ett, og kan derfor ikke se på sosialhjelp isolert. Ansvarlig økonomisk styring betyr at vi må vite konsekvensene før vi bestemmer oss.

Alternativet er fort smertefulle kutt i eldreomsorgen, skoler og barnehager. Det vil vi ikke ha noe av – og det tror vi heller ikke FO ønsker seg.