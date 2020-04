En liten historie om å ta vare på hverandre

Gunnar Ødven rakk ikke bussen, men så skjedde noe han slett ikke forventet. Foto: Privat

Debattinnlegg

Gunnar Ødven Bergen

I disse tider er naturlig nok busstilbudet redusert.

Rutetider fra Skyss mangler både på nett og på holdeplasser, så det er ikke så godt å vite når neste buss kommer.

Nylig skulle jeg et ærend til byen og jeg skulle ta buss. Holdeplassen ligger midtveis i en bakke. Jeg ga meg i vei oppover bakken mot busstoppet.

Da ser jeg til min fortvilelse at bussen kommer rundt hjørnet på toppen av bakken og sikter seg inn mot holdeplassen.

Jeg ga full pedal, men jeg må nok innse at mine pedaler ikke er som de engang var. Når man er kommet til skjells år og alder, er man nødt til å forstå at man bruker mer tid på 60-meteren enn det man gjorde i sine skoledager.

Jeg veivet med armen i håp om at sjåføren ville holde tilbake. Men, nei. Da de tre passasjerene på holdeplassen var kommet seg vel om bord, ble døren lukket og blinklyset ble satt på før avkjørsel.

Der sto jeg skuffet tilbake og manglet en 10–15 meter frem til målet. Det kom nok et stille banneord over mine lepper akkurat da.

Så skjedde noe uventet. Bussen kjørte sakte fra holdeplassen og stoppet der jeg sto.

Bakdørene ble åpnet og jeg kunne stige inn. Vel innfor døren ga jeg et høylytt: «Takk skal du ha!». Fra sjåføren foran sperrebåndene kom det et like høylytt og hjertelig: «Vær så god!»

Deretter ventet sjåføren til jeg hadde fått rumpen trygt plassert på et sete, før han fortsatte å kjøre.

Bagatellmessig? Ja vel, men for en glede å oppleve dette i disse korona-tider.

Sjåføren brøt selvfølgelig alt som er av lover og regler. Kanskje noen anmelder ham slik at han kommer i trøbbel. Da får jeg håpe at han kan komme seg unna ved å vise til rettsvillfarelse.

Han kan hevde at siden det er unntakstilstand, trodde han at det er tillat å vise litt medmenneskelighet og sunn fornuft?