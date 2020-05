På lag med hverdagsheltene

La oss ta kampen for dem sammen.

Vi er avhengige av at noen fyller butikkhyllene, kjemper i frontlinjen for helsen vår og sørger for at barn har et trygt sted å være, skriver innsenderne. Foto: Arash A Nejad / NTB Scanpix

Atia Ijaz Leder, Ungdomsutvalget til LO i Vestland

Gunnar Johnsen Leder, NTL Ung Bergen

Årets 1. mai blir en veldig annerledes markering. En pandemi har lagt seg som et teppe over Norge, og mange har blitt nødt å holde seg hjemme.

Selv om store deler av samfunnet vårt har blitt stengt ned, har flere yrkesgrupper fortsatt med å utføre helt avgjørende oppgaver for fellesskapet vårt.

Folk som gir så mye til samfunnet, fortjener også å få noe tilbake. Det er dette denne fredagen bør handle om.

Atia Ijaz og Gunnar Johnsen Foto: Privat

Vi er avhengige av at noen fyller butikkhyllene, kjemper i frontlinjen for helsen vår og sørger for at barn har et trygt sted å være. Disse gruppene har lagt inn en stor innsats, for at vi alle skal komme gjennom en vanskelig tid.

Arbeidere som tidligere har opplevd å bli oversett i sin arbeidshverdag, blir nå løftet frem som helter. Når arbeidere setter sin egen helse på spill, høster de applaus.

Kronprinsen takket butikkmedarbeidere personlig gjennom videomøter, helsearbeiderne får utallige takk i mediene, og renholdere er endelig begynt å bli anerkjent.

Likevel opplever mange en høy bruk av midlertidighet, deltid og usikre stillinger. I tillegg er flere av disse gruppene blant de dårligst betalte i samfunnet. Når verneutstyr mangler, og menneskene rundt ikke tar krisen tilstrekkelig på alvor, er de også blant de mest utsatte i krisen.

Nylig fortalte Camilla Hermansen, tillitsvalgt på Kiwi, til Bergensavisen at «ansatte lever med frykt for å bli smittet, eller kanskje aller mest for å smitte andre uforvarende».

Hun og de andre butikkmedarbeiderne har fulgt opp med krav om risikotillegg. Det varmer våre fagforeningshjerter at arbeidere står opp og frem, for å kreve det de fortjener. Takknemligheten må nemlig materialiseres i arbeidsvilkår og lønn som er arbeiderne verdig.

Resultatet av årets 1. mai må være mer enn tomme ord og gode intensjoner. Derfor er vi nødt til å støtte opp under slike krav.

Arbeiderne fortjener håndfaste tiltak, som sikrer dem bedre lønn, fornuftige arbeidstider og et godt arbeidsmiljø. De fortjener en sikker arbeidshverdag, og at deres verdier blir tatt på alvor.

Hverdagsheltene skal ikke stå alene. Så la oss ta opp kampen, og la oss ta den sammen.

Gratulerer med dagen!