Applausen kan ikke overdøve barna som sliter

Å påpeke at mange elever faller utenfor i hjemmeskoletilbudet, er ikke umusikalsk.

Marte Leirvåg (H) svarer på kritikken fra Bente Myrtveit, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Marte Leirvåg Fraksjonsleder (H) i Utvalg for barnehage, skole og idrett, Bergen Bystyre

Etter ti år som spillende medlem i Norges Musikkorps Forbund, tre år på musikklinjen, og som amatørsanger i Bergen Nasjonale Opera er det ikke hver dag jeg blir beskyldt for å være umusikalsk. En feilnote jeg mer enn gjerne korrigerer.

Bente Myrtveit, lokallagsleder/hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen, kommer i sitt innlegg med flere påstander mot meg.

Bakgrunnen er et utspill jeg hadde i Bergens Tidende tidligere denne uken. Der fremmet jeg min bekymring for at Bergen kommune ikke gjør nok for å sikre hjemmeskoletilbudet. Særlig gjelder dette for de 15–25 prosent av elevene som faller selv ved normal klasseromsundervisning. Å påpeke dette er umusikalsk, ifølge Myrtvedt.

Myrtveit kommer med en rekke lovord om lærerne i skolen, så vel som i barnehagen. Beskrivelsene hun gir, er en god fremstilling av den helteinnsatsen mange nå gjør.

Jeg har ingen problem med å stille meg bak hvert eneste ord av ros som hun kommer med. Men lyden av at hele Norge klapper, er ikke et hørselsvern vi kan ta på for å dekke til de overdøvende historiene om barn som sliter ekstra med hjemmeskole.

Hverdagen vil komme tilbake. Da vil flere elever sette seg ved pulten sin igjen og ha mindre kunnskap enn da de satt der sist. En setning det kan være verdt å lese to ganger. Dette vet vi skjer hvert år allerede, i sommerferien.

Når problemet er så åpenbart, kan ikke svaret være å ignorere det. Jeg tror heller ikke det hjelper å la være å komme med forslag under koronakrisen. I alle fall ikke når det også dreier seg om å gi lærerne mer av det de ber om.

Dersom skoleveien er farlig, så er ikke det en kritikk av bygningsarbeiderne som bygget den. Da er svaret ny asfalt og tryggere fortau. På samme måte må vi kunne diskutere tiltak som vil bedre hverdagen til disse elevene, uten at det skal bli feilaktig vrengt til en kritikk av lærerne.

Jeg er overbevist om at vi både kan gi lærerne det de trenger, samtidig som vi hjelper elevene og sørger for at foreldrene ikke blir sittende alene med hjemmeskolen.

Likevel forsøker Myrtveit å stille meg i opposisjon, en slags motpol, til alt det gode arbeidet lærerne gjør. Høyres motsetning er i så måte byrådet ledet av Arbeiderpartiet. Derfor var det jeg rettet mine forslag den veien. Ikke som tankeløs kritikk, men utrustet med en rekke tiltak som de står fritt til å innføre.

Mitt ønske er at alle partiene i bystyret kan bruke våre forslag som utgangspunkt for videre arbeid og samarbeid i en tøff tid. Det vil kreve at vi har en god tone. Derfor håper jeg også at Myrtveit og Utdanningsforbundet stemmer i, på musikalsk vis.