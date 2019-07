Selvsagt skal Bergensbanen ut på anbud!

DEBATT: Nå sitter skattebetalerne på første klasse – ikke en overmoden jernbanemonopolist.

BORTKASTET: Den norske staten har kastet penger etter NSB over altfor mange år. Det er det heldigvis blitt slutt på, skriver Eivind Nævdal-Bolstad (H)(bildet). Privat

Eivind Nævdal-Bolstad 9.kandidat Bergen Høyre

I august blir det avgjort hvem som skal drifte togene, som skal rulle inn på jernbanestasjonen i Bergen. En etterlengtet jernbanereform er endelig i rute.

Det er kommet mange reaksjoner på jernbanereformen. Dette kommer som et resultat av nye og flere aktører på de norske togskinnene. Det er plutselig ikke bare Vy som skal transportere oss langs jernbanen i Norge.

Nå ruller engelske Go Ahead og svenske SJ inn på norske skinner. Til tross for å ha brukt flere hundre millioner på «rebranding», har det ikke lyktes Vy å kapre et anbud ennå.

Vy har selv innsett behovet for modernisering og kutt av kostnader. Det er nok nødvendig om de skal vinne anbudet om Bergensbanen.

Det er åpenbart at dette er en sektor, som har vært overmoden for konkurranse. To av fire anbud er nå gjennomført, og resultatet er nærmest skremmende lesning.

Foreløpige tall viser at prislappen den norske stat og skattebetalerne betaler, synker fra 1,2 milliarder kroner til rundt 300 millioner i året.

Innsparingene blir trolig større når alle anbud er gjennomført. I tillegg til at vi sparer enorme summer, svekkes verken togtilbud eller de ansattes rettigheter.

Togtilbudet styrkes derimot. Det er togpassasjerene og skattebetalerne som settes på første klasse – ikke en overmoden jernbanemonopolist. Nå er det den som leverer best kvalitet til lavest mulig pris, som vinner. Det er fornuftig.

At dagens flertall i bystyret i Bergen har bedt regjeringen om å stanse planene om å legge Vossa- og Bergensbanen ut på anbud, fremstår for min del som absurd bruk av skattebetalernes penger.

Høyres gamle slagord «mer igjen for pengene» burde brukes mer. Der venstresiden og flertallet i bystyret i Bergen har argumentert mot og latterliggjort reformen, ser vi nå hvordan den norske staten har kastet penger etter NSB over altfor mange år.

Det er det heldigvis slutt på.

Publisert 31. juli 2019 09:19