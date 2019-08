Skolematen skal ikke gå utover lærerene

DEBATT: Et ordentlig måltid om dagen styrker både den enkelte elev og det styrker fellesskapet.

SUNN MAT: I Arbeiderpartistyrte Hordaland får alle elever på videregående skole tilbud om en sunn, nøktern og gratis skolefrokost, skriver innsenderne. NTB Scanpix

Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen (Ap), Anne Gine Hestetun, fylkesordfører i Hordaland (Ap), og Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet

I Arbeiderpartiet tror vi at mette barn lærer mer, og at gratis skolemat vil lette hverdagen for både foreldre, skolebarn og lærere. Men ordningen behøver ikke gå ut over lærernes tid med elevene.

Vi er takknemlige for at lærere som Daniel Bolstad-Hageland løfter debatten fra å handle om hvorvidt skolemat skal innføres, til hvordan det skal innføres. Han mener i tråd med ny forskning at et gratis, næringsrikt måltid vil gi elever bedre forutsetninger for å jobbe godt, hele dagen.

Videre stiller han et viktig spørsmål rundt hvem som skal klargjøre og rydde måltidet. Et viktig premiss for Arbeiderpartiet er at ordningen ikke skal gå ut over lærerens tid med elevene. Derfor dekker Arbeiderpartiets forslag også administrasjonskostnadene et enkelt og sunt skolemåltid vil føre med seg.

Det er viktig for oss at både kommuner og fylker selv skal ha frihet til å organisere tilbudet slik de ønsker. Det betyr at måltidet kan gjøres både i skolens egen regi, og i samarbeid med andre aktører.

På Ny-Krohnborg skole i Bergen merket man at konsentrasjonen ble et problem, da flere elever enten kom sultne på skolen eller ikke hadde med seg matpakke. I dag har de en kantineansatt som også står bak den daglige skolefrokosten, der de serverer både eggerøre og rundstykker. På andre skoler, som for eksempel Kjøkkelvik, har man tatt i bruk TINE som leverandør.

I Arbeiderpartistyrte Hordaland får alle elever på videregående skole tilbud om en sunn, nøktern og gratis skolefrokost. Skolene gir gode tilbakemeldinger, eksempelvis Osterøy vgs. der elever forteller til BT at det er en ekstra motivasjon for å komme tidsnok på skolen, lærere opplever elevene som mer motivert, og rektor sier at frokosten har økt fellesskapet på skolen.

Det viktigste for oss er å gjøre et effektivt grep for å bedre både læring og folkehelse. En skolematordning koster noe, men et ordentlig måltid om dagen styrker både den enkelte elev og det styrker fellesskapet. Det utjevner sosiale forskjeller, gjør barna våre sunnere og gir mer ro i klasserommet. Det fortjener barn og unge i Bergen, Vestland og hele Norge.

