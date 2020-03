Jeg trodde at jeg var «folk flest». Tok jeg feil?

Vi er 1,6 millioner nordmenn som ikke lenger er som alle andre.

Debattinnlegg

Cecilie Dahl Bergen

Den siste uken har jeg lært noe nytt – om meg selv, men også våre myndigheter og store deler av befolkningen.

Jeg er visst ikke «folk flest» eller «alle». Det er heller ikke 1,6 millioner andre nordmenn, med det man kaller «underliggende sykdommer».

I denne gruppen finner vi dem med diabetes, høyt blodtrykk, sirkulasjonssykdommer, kols, nevrologiske lidelser og mennesker med kreft eller andre lidelser som nedsetter immunforsvaret. For ikke å snakke om alle dem over 70 år.

Vi er «de andre», dem man skal være solidariske med og vaske hendene for.

Gang på gang både hører og leser jeg uttalelser fra helsemyndighetene om at koronaviruset ikke er farlig for «folk flest».

Det er første gang i mitt liv at jeg gang på gang blir opplyst om at både jeg og flere i min familie og vennekrets, og deres barn, ikke er med i denne gruppen.

Jeg har kjent på det i flere dager nå: Den sinnssyke frustrasjonen over å bli omtalt som noen som faller utenfor den generelle folkehelsen og «folk flest».

Folk bryter karantene og går på trening og i butikken. Barna til karantenesatte blir sendt på skolen med statens velsignelse.

Det landet fly fra Italia i Norge flere ganger forrige uke, selv om tall fra WHO sier at viruset har 3,4 prosent dødelighet. For dem som faller utenfor «folk flest», er tallet enda høyere. Hvis tallene holder seg, så vil 10 av 100 smittede i denne gruppen dø.

Men vi må for all del ikke bli redd. Vi må for all del ikke snike inn uro i de tusen bedagelige hjem. Det ville jo vært katastrofalt. Frykt passer dårlig sammen med tacofredag.

Er det der vi er kommet i Norge? Er folk klar over at gruppen som blir omtalt som «sykelig», er helt vanlige mennesker som gjerne har full jobb, er noens mamma, noens pappa, noen besteforeldre og noens barn?

At det ikke gjøres større tiltak mot å stoppe spredning av et virus som faktisk kommer i tillegg til vanlig sesonginfluensa, og som ser ut til å ha langt høyere dødelighet, gjør meg både rasende og desillusjonert.

At vi ikke får lov til å teste for korona-virus uten at man fyller to «kriterier», selv om man er syk og har alle symptomer på nettopp dette. Dette hindrer både smittevern, varsling om mulig smitte og tidlig behandling.

Jeg trodde Norge var tuftet på sosialdemokratiske prinsipper. Jeg trodde at med vår levestandard og trygghet ville nordmenn være mer empatiske. Jeg trodde at jeg var «folk flest».

Tok jeg feil?

