Med ekspertrollen kommer et ansvar for å ha vitenskapelig belegg for sine utsagn.

Dag Rune Olsen Rektor, Universitetet i Bergen

Debatten om korona-pandemien på NRK tirsdag fikk det til å koke i sosiale medier. Og det med god grunn. Programmet bidro nemlig til alt annet enn en opplyst debatt.

Programredaktør Knut Magnus Berge sa i etterkant at det er «både legitimt og helt i tråd med vårt oppdrag å hente inn alternative stemmer her».

Meningsmangfold og ulike røster er kritisk viktig for et demokrati, men det betyr ikke at NRK kan unndra seg ansvaret for en opplyst debatt.

NRK inviterte Gunhild Alvik Nyborg som ekspert til debatt om myndighetenes håndtering av den pågående korona-pandemien. Men, som hun selv raskt viste til, er hennes fagfelt noe ganske annet enn smittsomme sykdommer. Hun er forsker på medisinering av eldre.

Uten å bli møtt med kritiske spørsmål og med marginal taletid til de andre debattantene ble programmet et mikrofonstativ for hennes tirade mot håndteringen av koronapandemien.

Dette er spesielt uheldig i ekstreme situasjoner som den samfunnet opplever nå. Befolkningen er mer enn noen gang avhengig av korrekt og saklig informasjon.

Naturligvis er det ulikt syn selv blant de fremste fagfolkene på hvordan pandemien aller best bør håndteres. Men deres vurderinger er alltid tuftet på forskning. Det bør også mediene dekke.

Vi vet også at ved kaotiske situasjoner i samfunnet er det grobunn for spredning av frykt, feilinformasjon og konspirasjonsteorier. Da er den opplyste debatten ekstra kritisk.

Naturligvis faller ikke hele ansvaret for en opplyst debatt på mediene. Med forskerrollen følger nemlig et også et særskilt ansvar i debatt om samfunnskritiske forhold.

De forskningsetiske retningslinjene sier: «Det er maktpåliggende at forskeren i offentlige diskusjoner tydelig skiller mellom profesjonelle ekspertkommentarer og personlige meninger og ikke misbruker sin autoritet.»

Det betyr naturligvis ikke at akademikere må avstå fra å ta del i debatter utenfor eget ekspertiseområde. Men, de etiske retningslinje understreker at «når fagpersonen deltar som samfunnsborger, bør han eller hun ikke bruke tittel eller henvise til særskilt vitenskapelig kompetanse».

Forskere kan uttale seg med både ytringsfrihet og akademisk frihet i hånd, men med ekspertrollen kommer også et ansvar for at man har vitenskapelig belegg for sine synspunkter og utsagn.

NRK arrangerte onsdag ny debatt etter omfattende kritikk. «NRK skal dekke det hele bildet», sa Fredrik Solvang.

Denne gangen tok det altså to programmer for å få det til.