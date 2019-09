Ikke stem som et dyr!

Når du går til valgurnene om noen dager, reflekter over spørsmålet: Ønsker jeg å være et sivilisert menneske?

HJERNEN: Hvilken system i hjernen vil du la avgjøre partivalget, undrer NHH-student Sander Eilertsen foran kommune- og fylkestingsvalget.

Sander Riis Eilertsen Masterstudent ved NHH

Av en eller annen grunn, så er det på moten blant verdens velgere å hengi seg til sine indre dyriske krefter.

Folk hever brystet og nakken stolt, før de trasker til stemmeurnen og gir sin tillit til politikere som appellerer til enkle, kortsiktige løsninger, overflødige svar, åpenbare hersketeknikker, og til og med løgn. En kan nevne Trump, Bolsonaro, Duterte, Le Pen – men det er kanskje mer interessant å spørre hvor i verden man ikke ser denne trenden.

Før du stemmer i år, spør deg selv: Ønsker jeg å la dyret i meg bestemme, eller skal jeg la det siviliserte mennesket ta føringen?

Daniel Kahneman, psykolog og nobelprisvinner i økonomi, deler menneskehjernens beslutningstaking i to systemer: System 1 og 2. System 1 får mennesker til å fatte raske beslutninger og umiddelbare valg, utelukkende basert på hva man oppfatter i den gitte situasjonen. Dette systemet tar ikke hensyn til langsiktig tankegang og konsekvenser, og bestemmer skremmende nok

97 prosent av alle beslutninger vi foretar oss.

Et eksempel: Dersom en venn sniker seg bak ryggen din og skremmer deg, vil du i noen millisekunder føle en reell frykt for livet ditt. System 1 forteller deg at du må komme deg vekk, fordi du er i ferd med å bli drept. Den reelle sannsynligheten for å bli drept i denne situasjonen, er selvsagt nær null. Slike reaksjonsmønstre er levninger fra tiden da mennesket utviklet seg på de øst-Afrikanske savannene for 200.000 år siden; dersom en løve snek seg opp bak ryggen din, trengte kroppen et automatisk alarmsystem som instruerte deg til å komme seg vekk fortere enn svint. Dyret i deg tar styringen, ergo: Dersom vi lar system 1 styre valgene våre, plasserer vi oss nærmere dyreriket enn vi selv liker å tro.

Hva så, med system 2? Valg som baserer seg på system 2 bygger på logisk, rasjonell og langsiktig tenkning, selvbevissthet og refleksjon. I det ovennevnte eksempel ville System 2, etter noen sekunder, fortalt deg at du faktisk ikke var i ferd med å dø.

Lar du system 2 virke, vil du imidlertid kunne føle frykt på grunnlag av faktiske farer: Ved informasjonsinnhenting, refleksjon og logikk, vil system 2 kunne fortelle deg at den overhengende klimakrisen potensielt kan sette både livet ditt, og til dine nærmeste, i reell fare. Haken er imidlertid den, at system 2 kun utgjør cirka 3 prosent av tankevirksomheten vår – og i dagens verdenssamfunn, som tilsynelatende tørster etter sensasjon, stimulerende inntrykk og raske løsninger, taper system 2 stadig terreng.

Denne trenden gjenspeiler seg også i norsk politikk: Du kunne ha valgt å stemme på et parti som ønsker å bygge et bærekraftig, helhetlig og funksjonelt samfunn, men i stedet kaster du all langsiktighet og alle andre samfunnshensyn til side, og stemmer på et parti med én eneste kjernesak, som ikke gagner annet enn din egen kortsiktige bekvemmelighet. «Meg, meg, meg» trumfer venner, familie, storsamfunnet og folk flest. Nevnte jeg Folkeaksjonen nei til mer bompenger?

Store Norske Leksikon definerer sivilisasjon slik: «(…) en betegnelse for en samfunnsform og kultur som kjennetegnes ved et høyt teknologisk og etisk nivå og et høyt utviklet åndsliv (…) Motsetningen til slike «siviliserte» samfunn er de såkalte «primitive samfunn og kulturer» (…)». Med andre ord: Sivilisasjon er samfunnets evne til å kompensere for dyriske disposisjoner – sivilisasjon tilrettelegger for at samfunnet skal styres på bakgrunn av system 2-avgjørelser, fremfor kortsiktige impulsive system 1-instinkter. Sistnevnte er rett og slett primitivt.

Når du går til valgurnene, reflekter over spørsmålet: Ønsker jeg å være et sivilisert menneske? Du er utstyrt med bevissthet, evnen til å stoppe opp, telle til ti, tenke deg om – evnen til vite bedre. Så, her er min oppfordring: bruk den. Bruk mennesket i deg. Ikke vær et dyr – stem som et menneske.

