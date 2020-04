Jeg stoler på skolene og de ansatte

Samfunnet må gradvis vende tilbake til den nye normalen.

Mandag åpnet skolene igjen, for første til fjerde klasse. Christina Sandnes Kihlman velger å ha tillit til helsemyndighetene. Foto: Privat

Debattinnlegg

Christina Sandnes Kihlman Larvik

Jeg vet det er mange foreldre der ute som ser frem til å slippe hjemmeskole fremover, men jeg vet også at det er mange bekymrede og redde foreldrehjerter som nå holder pusten.

Mange av oss er engstelige før skolestart i morgen – og det mener jeg må være lov.

Jeg må innrømme at jeg er en av dem som ikke helt klarer å puste med magen for tiden, derfor tenker jeg det er ekstra viktig å skrive noen ord om dette akkurat nå. Kanskje først og fremst til deg som er like nervøs som meg.

For nå er det viktigere enn noen gang å huske på at de omfattende tiltakene som man har hatt til nå, ikke vil fungere over lang tid. På et eller annet tidspunkt må samfunnet gradvis vende tilbake til (den nye) normalen igjen. Og dersom helsemyndighetene våre mener at tiden er inne for å åpne barnehager og skole for de yngste nå, må vi faktisk stole på at det er den riktige vurderingen.

Camilla Stoltenberg er bekymret for at befolkningen trettes ut – noe som er en vanlig konsekvens etter lang tid med inngripende tiltak. Folk blir lei, solidariteten svikter og man slutter gradvis å etterleve tiltak. Og da er vi like langt med tanke på å slå ned koronaviruset.

Virkningen av å kjøre lockdown har vært god – og det er på tide å åpne gradvis opp igjen. Samtidig som vi fortsetter å holde på de gode hygienerutinene vi har innarbeidet oss, samt å holde avstand og ikke samles i grupper.

Før helgen sendte skolen vår ut omfattende informasjon om den nye skolehverdagen, og jeg føler meg trygg på at de har løst denne utfordringen på beste måte.

Det vil bli mindre klasser, egne soner for utelek, friminutt som avholdes til forskjellige tider, grundige rutiner for håndvask og god avstand i klasserommet.

En liten ting til jeg også trøster meg med, er at jeg, og flere andre foreldre på trinnet vårt som har mulighet til å forlenge hjemmeskole-hverdagene en stund til, har kontaktet skolen og forhørt oss om det er ønskelig at vi holder barna våre hjemme en stund til for å frigjøre plass.

Men det var ikke ønskelig med slik hjelp, og da stoler jeg på at det er veloverveid med fullt oppmøte.

En stor overført klem sendes til alle lærerne som stiller på jobb i morgen – til tross for at de kanskje er bekymret, urolige og redde akkurat som oss andre.

En stor takk for at dere stiller på jobb for å få skolehverdagen i gang igjen, til tross for at skolene nå er tvunget til å åpne uten ekstra penger til smittetiltak og økte ressurser.

Vi får krysse fingrene for at en løsning på dette kommer på plass før de større barna også skal tilbake på skolen.

Koronaviruset kommer ikke til å forsvinne på en god stund. Det vet vi, og vi blir nødt til å lære oss å leve med det i den tiden det tar. En koronafri verden ligger sannsynligvis langt frem i tid.

Helt avslutningsvis, vil jeg sitere en annen mamma som skrev det så fint i foreldregruppen vår her om dagen:

«Vi må ta tilbake verden. Kanskje blir det aldri helt som før, men det skal ikke stoppe oss i å lage oss en ny måte å være vi på.»

Innlegget er publisert i en annen versjon på skribentens blogg, Kona til