Det ekte er ofte det beste

Etter korona tror jeg at reiselivsnæringen blir mer bevisst på å bidra til bærekraftig turisme.

Anders Nyland tror vi vil se et skifte i turismen, og at autentiske opplevelser kommer til å bli viktigere enn før. På bildet er turister på besøk i Oldedalen i Stryn. Foto: Malene Indrebø-Langlo

Anders Nyland Reiselivsdirektør, Visit Bergen

Mennesket har alltid hatt en iboende trang til å reise, utforske og oppleve. Se nye steder, møte nye mennesker, smake på nye retter og oppleve andre kulturer. Det tror jeg vi vil fortsette med. Spørsmålet er om vi kan fortsette på samme måte som før.

I diskusjonen om reiselivet etter korona, er det i hovedsak to retninger som drøftes.

Enten er vi tilbake til der vi var innen tre år, eller så får vi et paradigmeskifte, der det tas et oppgjør med lite bærekraftig turisme.

Jeg tror mer på den siste retningen enn den første. Før koronakrisen var mange i reiselivet blitt mindre opptatt av volum, og mer opptatt av lokal verdiskaping, lokale arbeidsplasser og lavere klimaavtrykk. Den trenden håper og tror jeg vil fortsette.

Anders Nyland er reiselivsdirektør i Visit Bergen. Foto: Rune Sævig

Grovt sett kan vi dele reiser i tre kategorier.

Dannelsesreisen handler om å oppleve, utforske og lære: Bruke og oppleve naturen, oppsøke kulturtilbud, gå på museum, treffe lokalbefolkningen og besøke lokale spisesteder.

På en slik reise legger vi igjen penger hos lokalt næringsliv, vi opplever en autentisk destinasjon og kommer i kontakt med dem som bor der. Slike reiser tror jeg vi vil se mer av.

Luksusreisen handler om all-inclusive på store resorter eller store skip der vi spiser, drikker og oppholder oss på et avgrenset område, som ikke er tilgjengelig for andre enn gjestene.

Vi bruker lite eller ingen penger utenfor dette området. Dette er en reiseform som har blitt kritisert for å være lite bærekraftig. Jeg tror motstanden mot denne typen reiser vil øke.

Arbeidsreisen er selvforklarende: Vi reiser på møte, kurs, konferanse, eller fordi vi må utføre et oppdrag et annet sted enn der vi bor. På kort sikt tror jeg en del arbeidsreiser blir erstattet av digitale møteverktøy. På litt lenger sikt tror jeg vi vil gjenoppdage verdien av mellommenneskelig interaksjon og samhandling, og at møte- og konferanseindustrien kommer sterkt tilbake.

Men jeg tror kundene vil være mer opptatt av klimavennlig transport, lokal mat og krav til miljøsertifisering hos sine leverandører. Og jeg tror vi vil se flere hybridløsninger med digitale innslag på fysiske møter og konferanser.

Før koronakrisen utarbeidet reiselivet på Vestlandet et fremtidsscenario for 2030 som kan oppsummeres i ti punkter:

Ingen overturisme Reiselivet er en klimanøytral næring Gjestene har lange opphold Reiselivet har helårsarbeidsplasser og -drift Opprettholde naturmangfold Opprettholde kulturmangfold Styrket kunnskapsutvikling og tilgang på kompetanse Verdiskapingsvekst Styrket lønnsomhet og soliditet Reiselivet bidrar til andre sektorers bærekraft

I Visit Bergen fortsetter vi å jobbe i henhold til disse punktene. Strategien vår heter «En god by å bo i er en god by å besøke». For oss handler ikke reiseliv om turister. For oss handler reiseliv om å skape, utvikle og markedsføre gode, lønnsomme og bærekraftige besøksopplevelser for alle besøkende, enten de kommer langveisfra eller har adresse lokalt.

For oss er beboere og besøkende like viktige. Vi skal utvikle reiselivet på lokalsamfunnets premisser. Fordi vi mener at det jeg her kaller dannelsesreisen, er den type reiser markedet vil etterspørre.

Dette tror jeg koronakrisen forsterker. Jeg tror vi blir mer bevisste på at vi skal bidra til økonomisk og sosial bærekraft på stedet vi besøker.

Jeg tror vi blir mer bevisste på at vi ønsker oss ekte, autentiske opplevelser. Opplevelser vi ikke får bak en lukket port på en all-inclusive-resort bygget på en kunstig øy, for å sette det litt på spissen.

Viruset knuser ikke drømmene våre om å oppleve verden. Men jeg tror drømmene våre endres i den forstand at vi blir mindre opptatt av kunstige turistmaskiner, og mer opptatt av genuine, autentiske opplevelser.