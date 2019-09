Ap + MDG = sant

Det er skuffende å se flere LO-topper stenge døren for et fremtidig Ap-MDG-samarbeid i regjering.

SAMARBEID: Jonas Gahr Støre (Ap) og Une Aina Bastholm (MDG) bør snakke mer sammen i fremtiden, argumenterer stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap). Vidar Ruud / NTB scanpix

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant for Hordaland (Ap)

Einar Gerhardsens liv ruller i disse dager over norske TV-skjermer, i form av Erling Borgens glimrende dokumentarserie om landsfaderen. Etterkrigstidens politiske seierherrer forsto tiden de levde i, hvilke bekymringer folk opplevde, og lanserte troverdige løsninger med bred appell.

Etterkrigstidens politiske løsninger er ikke egnet i dagens moderne Norge, men jeg mener likevel vi har noe viktig å lære av Einar Gerhardsens politiske prosjekt etter 1945. Interessemotsetninger skulle forenes, arbeid og kapital skulle virke sammen, og en aktiv stat samarbeidet med fagbevegelse og bedrifter om gjenoppbyggingen.

Nåtidens største politiske oppgave er uten tvil klimaendringene. Stadig økende temperaturer vil føre til massive flyktningstrømmer, gjøre store områder ubeboelige og påføre enorme skader mot mennesker, natur, infrastruktur og bedrifter. Der gjenoppbyggingen var Einar Gerhardsens store prosjekt, er politiske løsninger mot klimakrisen min generasjons store oppgave.

LANDSFADEREN: Vi har noe viktig å lære av Einar Gerhardsens politiske prosjekt etter 1945, skriver Eigil Knutsen. Adrian B. Søgnen / Bergens Tidende

Derfor er det skuffende å se flere LO-topper stenge døren for et fremtidig Ap-MDG-samarbeid i regjering. Det er flere grunner til at jeg mener Arbeiderpartiets neste regjering må ha klimahandling med sosial rettferdighet som hovedoppgave, og at Miljøpartiet De Grønne er en naturlig del av et slikt prosjekt. Her er noen av dem:

1. Omstillingen av norsk økonomi går for tregt. Erna Solberg brukte valgkampen i 2013 på å kritisere Ap for at landet var blitt altfor oljeavhengig. Fasit etter seks år med Høyre-regjering er rekordhøy oljepengebruk, som øker hver gang statsministeren må bruke penger for å sikre sin egen regjerings overlevelse. Min opplevelse er at MDG i hovedsak er alliert med Arbeiderpartiet om en ansvarlig økonomisk politikk, som er en forutsetning for omstillingen vi skal igjennom.

2. Vanlige folk må være med på reisen mot nullutslippssamfunnet, og i særdeleshet fagorganiserte i privat sektor. Et av mine ankepunkter mot MDG er at de virker lite opptatt av å få med brede lag av befolkningen på denne reisen. Det har Arbeiderpartiet lang erfaring med, særlig med den mest representative organisasjonen i Norge, LO. Fagbevegelsen er for oss en naturlig alliert når vi skal gjennom store samfunnsendringer. Jeg er sikker på at LOs medlemmer blir med på omstillingen, gitt at vi sikrer sosial rettferdighet og nye jobber.

3. MDG er i ferd med å gå fra å være en grønn protestbevegelse til å være et erfarent styringsparti. Årets valg i Oslo ga et rødgrønt styre gjenvalg for første gang på over femti år. I Bergen er partiet i samtaler om å inngå i et Ap-ledet byråd. I Bjørnafjorden sørger MDG sammen med Ap og andre for at Terje Søviknes må gi seg som ordfører etter 20 år. Eksemplene er mange. Dette er ikke en useriøs og virkelighetsfjern protestbevegelse, men et ordinært politisk parti som tar ansvar i kommuner og fylker, og gjennom konstruktive forslag på Stortinget.

4. Ap bør søke samarbeid med partier som forstår at byene må gå foran på veien mot nullutslipp. Derfor var det så viktig for både Ap og MDG at «eksosalliansen» Høyre, Frp og FNB ikke fikk flertall i det nye bystyret i Bergen. Strengere krav til cruiseindustrien, flere busser, mer bybane og kamp mot helsefarlig byluft er tiltak som blir gjennomført så lenge Høyre holdes unna byrådskontorene. Arbeiderpartiet styrer nå de fleste byene i Norge i grønnere retning, mens et stadig gråere Høyre stort sett er forvist til opposisjon.

5. En av de største suksessene til Einar Gerhardsen og hans generasjon, var å sikre bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Der et moderne Arbeiderparti styrer byer i grønn retning, skal vi også huske at en forutsetning for landets suksess er verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Her er flere partier alliert mot Høyre og Frps sentraliserende politikk. Grønn industriutvikling i hele landet vil være et av hovedprosjektene for den neste Ap-regjeringen, og også her er MDG en naturlig samarbeidspartner.

Det er mye av MDGs politikk jeg som Ap-representant er sterkt uenig i. For eksempel elsker jeg ikke bomringen, og vil erstatte den med et mer rettferdig veiprisingssystem.

Jeg vil heller ikke sette en bestemt sluttdato på det norske oljeeventyret, slik at investeringene i ny teknologi faller til null. Dette er imidlertid saker jeg tror vi kan finne omforente løsninger på.

Det er et paradoks at mange på venstresiden frykter MDG mer enn SV og Sp. For oss som er opptatt av arbeidsplasser i privat sektor, er det betryggende at MDG står helhjertet bak EØS-avtalen, som sikrer industribedriftene markedsadgang. Sp og SV vil si opp avtalen og sende landet ut i et kaos vi i disse dager ser konturene av i Storbritannia.

Gerhardsen var partileder i Arbeiderpartiet i 20 år, og statsminister i 17 av dem. Han trengte stort sett ikke forholde seg til andre partier, fordi han hadde rent flertall i Stortinget. Slik er det ikke i dag. SV og Sp er til tross for sine EØS-standpunkt naturlige samarbeidspartnere for Arbeiderpartiet. MDG bør være det samme.

