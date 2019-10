Jau, statsråd. Det raknar i kriminalpolitikken.

Det vil straffe seg å vere gniten på justisfeltet.

FÆRRE TILSETTE: Statsråd Kallmyr viser til at andelen av innsette som er blitt aktivisert er gått opp dei siste åra. Faktum er at fengsla blir bemanna stadig tynnare. Norge er kjent for ein human kriminalomsorg. Men no raknar det, skriv Kjersti Toppe (Sp) Kallestad, Gorm / NTB Scanpix

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

BTs kommentator Eirin Eikefjord meiner at tilstanden i norske fengsel er til å grine av, og får svar på tiltale av justisminister Kallmyr, som viser til at regjeringa vil bygge ny fengselskapasitet der alle skal få aktivitetstilbod. Men om dei var opptatte av god kapasitet, kvifor la regjeringa nyleg ned fleire små fengsel? Som Ulvsnesøy i Hordaland? Det er faktisk til å grine av.

Ulvsnesøy fengsel som var best i landet på aktivitet og oppfølging av den innsette. Som hadde fantastiske resultat for tilbakeføring til samfunnet. Som var den einaste plassen på heile Vestlandet der kvinner kunne få open soning.

Kallmyr skryt av at det er etablert 68 reine kvinneplassar i regjeringsperioden. Han nemner ikkje kvinnesoningsplassar som er lagde ned. Statsråd Kallmyr viser til at andelen av innsette som er blitt aktiviserte, er gått opp dei siste åra. Faktum er at fengsla blir bemanna stadig tynnare.

Når aktiviteten likevel - tilsynelatande - går opp, handlar det om kreativ bokføring. Ifølgje Tommy Fredriksen, nestleiar i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, har ein no starta med å måle lågterskel- og gratisaktivitetar. Ein måler aktivitetar som alltid har vore der, til dømes kortspel. Aktivitetar som undervisning og ferdigheitstrening er redusert med heile tre fjerdedelar dei siste ti åra.

Det verste eksempelet Fredriksen tar opp på kva som no vert registrert som aktivitet frå eit fengsel, er der dei innsette blei bedt om å gå på cella for å tenkje(!).

Regjeringas avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reforma) har treft kriminalomsorga midt i hjarte. Over fleire år er det kutta i midlane, og det er no for få tilsette og for lite ressursar i fengsla.

Talet på vakante vakter blei auka med 63 prosent eitt år inn i reforma. Resultatet er blant anna meir celletid på dei innsette. Dette viser at ABE-reforma ikkje er noko reform. Den handlar ikkje om avbyråkratisering, men om reine budsjettkutt. Den mest primitive måten å få eit budsjett til å gå i hop på, som å la stillingar stå ledige. Det er det som no skjer.

Kallmyr nemnde ikkje ABE-reforma i sitt svarinnlegg. Det forstår eg godt, men det er heilt uakseptabelt at han som fagstatsråd ikkje tek ansvar. Noreg er kjent for ein human kriminalomsorg. Hovudmålet med fengsel er rehabilitering. Men no raknar det. Noreg blir med rette skulda for å behandle innsette i strid med menneskerettigheitsstandarder og norsk lov. Det er alvorleg.

Alvorleg psykisk sjuke i fengsel får manglande helsehjelp. Det er aukande bruk av ulovleg (og langvarig) isolasjon og tvangsmiddel. Tilsynsordninga fungerer ikkje. Frå 2016 til 2018 har det vore ei dobling av vald og trugslar mot tilsette i fengsla. Dette er den brutale baksida av regjeringas ABE-reform i norske fengsel. Å tillate bruk av spyttmaske er faktisk ikkje svaret. Det er eit nederlag.

Å vere gniten på justisfeltet vil straffe seg. Det går direkte utover helsa, verdigheit og meistringa til innsette som skal ut og bli naboen din. Regjeringas nye «tiltak» løyser ikkje dei overordna utfordringane i kriminalpolitikken, korkje på kort eller langt sikt.

Dei tilsette må igjen bli settei stand til å gi innsette i fengsla den oppfølginga dei både kan og vil gi. Dei innsette må få helsehjelp på lik linje med andre.

