Velgerne får de politikerne de har stemt frem.

Debattinnlegg

Bjørn Berg Direktør, Valgdirektoratet

I en kommentar onsdag skriver Morten Myksvoll i Bergens Tidende at vi ikke bør stole på tellemaskinene alene, og stiller spørsmål ved sikkerheten i opptellingsløsningen kommunene bruker.

Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Velgerne skal være sikre på at valgresultatet er korrekt og at de får den sammensetningen av fylkesting og kommunestyrer som de har stemt frem. Dette er helt grunnleggende i vårt demokrati.

Kravet er at alle stemmer skal telles for hånd minst én gang. Det sikrer to uavhengige tellinger. Både den foreløpige og endelige opptellingen skal protokolleres, og avvik skal forklares. Det er uheldig hvis kommuner ikke forklarer avvikene. Valget foregår ute i den enkelte kommune, og det er valgstyrene som er ansvarlig for valggjennomføringen og som godkjenner valgresultatet.

For å sikre opptellingsløsningen best mulig, har Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjennomført tester for å avdekke mulige svakheter i løsningen. I tillegg har vi gjennomført en ekstern koderevisjon av hele systemet. Vi mener at opptellingsløsningen er godt sikret.

Åpenhet er viktig for at folk skal kunne ha tillit til hvordan valgene gjennomføres. Vi har derfor publisert kildekoden på våre nettsidene. Alle veiledere og rutinebeskrivelser for valggjennomføring er også tilgjengelige.

Når den maskinelle opptellingen kombineres med manuelle rutiner, får vi to uavhengige opptellinger som kan sjekkes opp mot hverandre. Det gjør at velgerne kan ha tillit til valgresultatet, og at de får de kommunestyrene og fylkestingene som de har stemt frem.

Publisert 25. september 2019 07:37