Man blir utskjelt når en bruker ringeklokke – og når man ikke gjør det.

DILEMMA: Syklist Marianne Aanerud opplever å få kjeft både når hun bruker ringeklokken, og når hun ikke gjør det.

Marianne Aanerud Bergen

Jeg syklet i normal fart langs en vei nylig, da jeg ble utskjelt etter noter av en eldre dame. Hunden hennes skar plutselig ut foran meg, og kvinnen kjeftet på meg for at jeg ikke hadde brukt ringeklokke. Jeg stoppet og ba om unnskyldning, men sa at jeg også har opplevd å få kjeft når jeg bruker ringeklokke tidligere, og strengt tatt var det vel hennes hund som gjorde krumspringene her.

Vi er på samme lag, gående og syklende, sa jeg. Ikke kjeft på meg, ba jeg rolig, mens hun hamret på. Hun ville spares for «fanatiske miljøgreier».

Jeg bet i meg en kommentar om at miljø sikkert var et mer aktuelt tema for meg enn for henne, siden jeg etter alle solemerker har mer tid igjen på kloden enn henne.

Deretter syklet jeg videre med den indignasjonen og tristheten jeg alltid kjenner på når jeg blir utskjelt som syklist. Så stoppet jeg sykkelen, satte meg og skrev dette for å lette på trykket, før jeg skulle sykle videre på bandøvelse med min sammenleggbare gitar.

Hold ut, kjære venner.

