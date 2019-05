Industrien trenger EØS-avtalen, ikke isolasjonisme

Senterpartiet kritiserer Arbeiderpartiet for å innta samme standpunkt som Senterpartiet. Man kan bli forvirret av mindre.

Mindre enn 2 timer siden







AMBISIØST: Skog, vind og hav er stikkord for fremtidens verdiskaping. Til grunn for vår industripolitikk ligger EØS-avtalen, som sikrer at vi faktisk får solgt varene vi produserer på et marked, skriver Eigil Knutsen (Ap). byoutline Vegar Valde

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant Ap

Olav Reikerås fra Bergen Senterparti dundrer løs mot Arbeiderpartiet i BT 12.05. Innlegget er fullt av faktafeil og misforståelser. Når man skal karakterisere andre partier, bør man gjøre hjemmeleksen først.

Ap har aldri ønsket å stoppe leting etter mer olje og gass på norsk sokkel, slik Reikerås hevder. Faktisk var det Sp som bidro til at flere områder ikke ble åpnet for oljeleting under den rødgrønne regjeringsperioden, som for eksempel de nevnte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Les også Les innlegget Knudsen svarer på: Arbeiderpartiet – et parti for arbeidsfolk flest?

Reikerås blander Aps nye standpunkt om Lofoten-oljen med et ønske fra deler av miljøbevegelsen om å stoppe all oljeleting. Det har aldri Ap ønsket. Vi skal utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringen.

Denne misforståelsen gir seg videre utslag i Reikerås sitt innlegg, når han hevder Aps landsmøte ikke fokuserte på industrien. Jeg var, i motsetning til Reikerås, til stede på landsmøtet. Partileder Jonas Gahr Støre bruke store deler av sin tale til å snakke om industrien, dens arbeidstakere og klimaproblemet de skal være med å løse.

Titalls delegater på talerstolen gjorde det samme. Dette resulterte i en industripolitisk uttalelse, som erfarne politikere omtalte som det «beste og mest konkrete» på flere tiår. Skog, vind og hav er stikkord i våre visjoner for fremtidens verdiskaping. Til grunn for vår ambisiøse industripolitikk ligger EØS-avtalen, som sikrer at vi faktisk får solgt varene vi produserer på et marked.

Denne avtalen vil Sp til livs. EØS-avtalen sikrer titusenvis av arbeidsplasser i Norge. Hordaland er landets nest største eksportfylke. 75 prosent av all eksport går til EU. Dette vil Sp endre på, og sende Norge ut i et kaos vi kan se konturene av i Storbritannia. For Ap er dette en uaktuell vei å gå, nettopp fordi det vil være et nådestøt mot industrien vår.

Publisert 16. mai 2019 17:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg