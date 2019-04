Storken kjemper med nebb og klør

DEBATT: Den jordmorstyrte modellen må ikke tas fra kvinner.

NATURLIG FØDSEL: Storken er en alternativ fødeavdeling på Kvinneklinikken hvor kvinner skal føde uten smertestillende og i rolige omgivelser. Storken er verdenskjent for å bevare den naturlige fødsel i en stor klinikk, skriver jordmor Monica Pisani Ekeli. Foto: Privat

Monica Pisani Ekeli Jordmor

I disse dager reises det nye «Fødetårnet» i Bergen. Du kan se tårnet stige opp fra det store hullet i bakken, vegg i vegg med sentralblokken og Haukeland universitets sykehus. Nye føde- og barselrom stiger frem. Jordmødre, barneleger, og gynekologer med sine team blir samlet. Nytt, moderne, praktisk og fremtidsrettet bygg. Alle gleder seg – jordmødrene også.

Samtidig er det vemodig å flytte fra det trygge, litt gammeldagse og intime rom, hvor all kvinnehistorie ligger i veggene. Så kommer spørsmålet nok en gang. Hva med Storken?

Monica Pisani Ekeli har jobbet på Storken ved Kvinneklinikken siden avdelingen åpnet i 1995. Foto: Privat

Storken, som for 24 år siden ble født etter grundig og hardt arbeid blant engasjerte kvinner som skulle føde og som hadde født. Kvinnene krevde, den gang som nå, et annet type føderom. De ville ha et sted der de kunne bestemme og føde på sine premisser. Kvinner i dag vil også dette.

De vil fortsatt ha hjelp til å føde av egen kraft i rolige og trygge omgivelser, uten teknologi. De vil ha en jordmor som er med dem og guider dem videre over kneiker og stormer med rier. De vil ha et sted der redselen for det ukjente holdes nede og hvor fødehormonet oksytocin oser. Oksytocinet som fremmes ved trygghet og ro, dempet lys og lyd, kjærlighet og nærhet, varme og berøring.

Fødeavdelingen Storken, som tar imot opp mot 1500 barn i året, får overraskende gode resultater. Ikke bare for fødekvinnene selv, men også for familiene. Avdelingen tar imot friske kvinner med forventet normal fødsel uten medisinsk bruk. Kvinnen føder i vann, på kne, stående, på gulvet, i seng eller der det måtte falle naturlig for henne. Tilbud omfatter også barseltiden sammen med ledsager. Jordmødre og leger berømmer modellen, ikke bare i Norge, men også utenfor landets grenser, også på store kongresser. Storken er verdenskjent for å bevare den naturlige fødsel i en stor klinikk.

Vi jordmødre som jobber på Storken er stolte av avdelingen og imponert over kvinnene. Kvinnene gir oss glød, engasjement og kampvilje. Vi får troen på den naturlige fødsel, at kvinner kan og at resultatet er fornøyde brukere. Jordmødre og barnepleiere, fagforeninger, politikere, med politisk vedtak, støttet kvinnene den gang og seiret med Storken.

Jordmødrene og legene har en plikt til å kjempe for denne avdelingen. Avdelingens jordmorstyrte modell, med dens innhold, må ikke tas fra oss kvinner. Storken er en plass vi kvinner vil kjempe for med nebb og klør.

