Debattinnlegg

Marianne Sæhle Vara-foretakstillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund, Haukeland universitetssjukehus

Vi har alle hatt en svært spesiell vår, med hjemmekontor og hjemmeskole. Klart vi fortjener ferie nå, vi som har ofret så mye. Vi har holdt oss hjemme og deltatt i dugnaden, den om å holde avstand og vaske hender, men også den nasjonale «klappe-dugnaden».

I hele vår har nasjonen, ja nesten hele verden, klappet for oss sykepleiere og ansatte i andre samfunnskritiske yrker. Vi har takket og stått på, både sent og tidlig, ofte i fullt smittevernutstyr, og med angst for muligheten at vi kan ta smitten med hjem til familien vår. Men vi har holdt ut, fordi det er dette som er jobben vår.

Nå, når samfunnet har åpnet opp igjen, ser det ut som om mange har glemt at det er vår felles innsats som har fått oss dit vi er i dag.

For samfunnet har ikke gjenåpnet fordi pandemien er over, men fordi det er plass til deg på intensivavdelingen. Men den plassen er der kun så lenge vi klarer å holde smittetallene på det nivået vi har i dag.

Vi har lite smitte i landet, så faren for en stor oppblomstring er tett knyttet til en ny import av smitte. Myndighetene har opphevet reiseforbud til en god del land, men det betyr ikke at vi må reise. Sjansen for at du blir smittet er liten, men intensivsykepleierne her hjemme må være i beredskap på sykehuset i tilfelle du blir det.

Til deg som i tillegg velger å trosse rådene fra FHI og reise til et såkalt «rødt» land, fordi du mener du fortjener det: Du skal vite at om du blir smittet og tar den med deg hjem, så vil mange hundre sykepleiere og annet helsepersonell få tilbakekalt sin ferie for å ivareta deg.

Så kjære alle dere som klappet for å vise at dere satt pris på arbeidet vi gjør, kan dere nå vise det ved å holde dere her hjemme, sånn at vi også kan få litt etterlengtet ferie?