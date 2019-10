Haukeland ivaretar ikke kvinnene

En generell innkalling via nett er ikke godt nok etter en mammografi.

ENDRING: Jeg håper rutinene kan endres på Haukeland, slik at kvinnene som har fått ekstra innkalling slipper unødvendig frykt i ukevis, skriver Nina Secher. Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Nina Secher Bømlo

Jeg fikk brystkreft i 2011. Det var en «hissig» sak, som krevde fjerning av bryst og mange måneder med cellegift, Herceptin, og fem år på hormonpiller. En slik «hestekur» er tøff fysisk, ikke minst psykisk.

Nå i etterkant får jeg årlig tilbud om mammografi på grunn av økt fare for ny kreft i det andre brystet. Mange dager før hver undersøkelse, tar engstelsen overhånd. Jeg får litt flashback, og «finner» nye kuler, både her og der. I åtte år har det heldigvis gått bra.

Men i år er engstelsen ekstra stor. Hvert andre år får kvinner mellom 50 og 70 år tilbud om brystscreening, og nå er det atter en ny massescreening. Som beboer på en liten øy, der de fleste kjenner alle, er spenningen alltid stor. Har noen jeg kjenner fått ny innkalling til biopsi?

Dessverre, denne gangen, vet jeg om seks kvinner som har fått ekstra innkalling til sykehuset for nye bilder eller prøver.

Noen av dem har fått en telefon og forklaring fra Haukeland sykehus på hvorfor de må til videre vurdering. Det er bra. Andre har kun fått beskjed via digital post på nettstedet Helsenorge, der innholdet var veldig generelt. En venninne av meg som fikk dette, ble selvsagt svært bekymret!

Hun ringte sykehuset, ville ha et mer utdypende svar. Personen i den andre enden kunne ikke gi henne noe svar. Ikke hvilket bryst det gjaldt, ei heller om det var konstatert noe vevsforandring, eller om det var billedkvaliteten på bussen som skapte tvil.

Hun fikk kun et kort og konsist svar: «Du må forholde deg til det som står i brevet».

Jeg er klar over at Haukeland sykehus prøver så godt de kan, men her har de et forbedringspotensial. De ivaretar dessverre ikke kvinnen på en god måte, verken dem som skal få vite om de har kreft, eller vi som har hatt det.

Det er uhørt at kvinner får en slik usikkerhet å forholde seg til via digital post. I dag lurer hun selvfølgelig på: «Har jeg kreft? I hvilket bryst?»

I Norge er det fritt sykehusvalg, enda et flott gode. Selv har jeg valgt de årlige kontrollene ved et annet sykehus. Hvorfor? Der får jeg svar, umiddelbart, både på bildet og på ultralyd. Jeg slipper å vente ukevis på svar, som i verste fall er et generelt brev via Helsenorge.

Jeg håper rutinene kan endres på Haukeland, slik at kvinnene som har fått ekstra innkalling slipper unødvendig frykt i ukevis. De fleste er jo tross alt kreftfrie, og trenger ingen videre behandling!

Publisert 25. oktober 2019 07:08