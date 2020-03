Løsningen når økonomien rakner

Det er en treffsikker løsning på den akutte økonomiske situasjonen vi er i.

Utprøving av borgerlønn under koronakrisen vil gi verdifull erfaring for å utarbeide et nytt velferdssystem, skriver Mona Høgli og Kjell Magne Fagerbakke (begge MDG). Foto: MDG / Privat

Debattinnlegg

Mona Høgli, nestleder bystyregruppen MDG og Kjell Magne Fagerbakke, styreleder MDG Bergen

Samfunnet vårt er i dyp krise. Mange enkeltmennesker er i dyp krise. Økonomien rakner for bedrifter, og det fører til at mange står uten inntekt. Vi har heldigvis en velferdsstat i Norge. Men det er et innviklet regelverk som styrer velferden.

Nav jobber på spreng for å håndtere alle søknader, store ressurser brukes på å finsikte regelverk for hvem som skal få og hvor mye. Det er mange som bekymrer seg for om de har penger til husleie, melk og brød. Og noen vil alltid falle utenfor.

Det eksisterende systemet kommer i møte med arbeidsløshet som nå skyller over landet. Vi ser det er store grupper som faller utenfor, og vi har ikke tid til omfattende byråkrati og behovsprøving.

Noen må betale en større pris enn andre. David Chelsom Vogt løfter frem i sin tekst om hvordan prekariatet, de som står utenfor det etablerte arbeidslivet, er en ekstra utsatt gruppe som faller utenfor eksisterende nettverk. Det er viktig at vi ikke taper store grupper i denne dugnaden.

Det finnes imidlertid løsninger for å sikre alle et økonomisk fundament i hverdagen sin. Borgerlønn er en betingelsesløs godtgjørelse som betales ut til alle.

Borgerlønn er ikke lenger en utopi, det blir stadig trukket frem som et reelt verktøy, og som en del av kriseløsningen, fordi dette fremstår som den mest treffsikre og enkleste løsningen på den akutte økonomiske situasjonen vi er i. Borgerlønn som kriseløsning blir nå foreslått i flere land i verden.

BIEN Norge lanserer en god og enkel løsning til krisepakke, og forskeren Kalle Moene har alene, og sammen med kollega Sverre Munch, tatt til orde for borgerlønn som nødutbetaling.

Grunninntekten (borgerlønnen) vil kunne skape et sikkerhetsnett for individet på kort og lang sikt, og samtidig vil det sikre kjøpekraft i hele befolkningen. Det vil være viktig for å stabilisere næringslivet.

Det er lansert gode og enkle metoder for å sikre finansiering og god fordelingspolitikk. Vi har et godt verktøy i den krisen vi er i. Samtidig vil vi få viktige erfaringer på veien mot å etablere en ny velferdsmodell tilpasset utviklingen i samfunnet.

Nød lærer naken kvinne å spinne, lyder ordtaket. Nøden i dag gir oss sjansen til å ta i bruk og teste ut borgerlønn for å sikre velferden for alle.