Hjemmekontor er vinn-vinn

Innføring av systematisk hjemmekontor vil kunne gi store besparelser både for samfunnet, arbeidsgivere og ansatte.

Enhver som jobber hjemme, sparer seg selv for utgifter og bidrar til mindre utslipp, skriver Steinar Midttveit. Foto: Champ008 / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Steinar Midttveit Bergen

Koronapandemien har tvunget mange bedrifter til å innføre hjemmekontor for de ansatte. Dette praktiseres allerede av mange, men ikke på en systematisk måte.

Ved å systematisere bruk av hjemmekontor, kan samfunnet spare store investeringer i infrastruktur. Det vil også gi betydelige reduksjon i utslipp. Når også den enkelte kan spare store beløp, er dette en vinn-vinn-mulighet, som bør prøves ut.

Ifølge Nasjonal Transportplan 2018-2029, skal staten bidra med 77 milliarder kroner pr. år (i gjennomsnitt) til transportsektoren. En betydelig andel skal benyttes til å øke transportkapasitet for arbeidsreiser, det vil si å frakte folk til og fra jobb i rushtiden.

Er dette egentlig nødvendig? Trenger vi å reise til et kontor for å gjøre en jobb som kan gjøres like godt – og i mange tilfeller bedre – hjemme?

Steinar Midttveit Foto: Privat

I samme periode som disse investeringene skal foretas, skal Norge redusere utslippene (ikke-kvotepliktige) med 40 prosent, sammenliknet med 2005.

Rapporten Klimakur 2030 adresserer mange tiltak til hvordan dette målet kan nås, men nevner ikke den lavest hengende frukten med ett ord: Systematisk innføring av hjemmekontor.

Isteden beskrives tiltak som kan gjøre denne unødvendige transporten mer miljøvennlig.

Å ta en arbeidsdag hjemme har blitt ganske vanlig for mange. Teknologien gjør at man kan jobbe hvor som helst. Det viktigste er at jobben blir gjort, ikke hvor den gjøres.

Enhver som jobber hjemme, sparer seg selv for utgifter og bidrar til mindre utslipp. Dersom vi systematiserer denne måten å jobbe på, kan vi oppnå store gevinster, både for oss selv og miljøet.

For kontoransatte er det veldig få oppgaver som krever at man er til stede fysisk. Man kan tenke seg at man jobber to eller tre dager hjemme i uken, og resten på kontoret. En slik ordning betyr 50 prosent reduksjon i antall arbeidsreiser.

Det sier seg selv at denne måten å jobbe på, ikke passer for alle yrkesgrupper. Mange må være fysisk til stede på arbeidsplassen, for å utføre jobben sin. Bygg og anlegg, helsesektoren og butikker er bare noen eksempler.

Noen må dessuten være på arbeidsplassen, for å komme i jobbmodus. Ikke alle har selvdisiplin nok til å jobbe konsentrert hjemme, eller ønsker et tydelig skille mellom jobb og hjem. Dette må man bare respektere.

I Norge er forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i stor grad basert på tillit. Stemplingsuret er borte og mange styrer allerede arbeidsdagen selv.

På noen arbeidsplasser er det likevel fortsatt et krav med tilstedeværelse. Det å «følge med» den ansatte er fullt mulig også hjemme.

Man kan tenke seg stikkprøver, der videokamera kan slås på «fjernt» av sjefen, for å se at den ansatte faktisk er ved arbeidsplassen.

Mange vil nok være skeptisk til dette, og i de aller fleste tilfeller vil det ikke være nødvendig – men det er vel enhver arbeidsgivers rett å vite hva de ansatte bedriver i arbeidstiden?

Og man kan ikke gjemme seg bort på kontoret, så hvorfor skal man kunne gjøre det hjemme?

Det må selvsagt settes minimumskrav til arbeidsplassen hjemme, og legges til rette for tilskudd til hjemmearbeidsplasser – dette vil være en liten utgift, sammenliknet med de potensielt enorme besparelser man vil få ved å ikke bygge ny infrastruktur.

For privatøkonomien er hjemmekontor gunstig. Reduserer man antall jobbreiser, sparer man penger. Lunsjen blir nok også billigere i den hjemlige husholdningen. Et stort potensial ligger også i at familier som i dag har to biler, vil kunne klare seg med en.

Også arbeidsgiverne kan ta ut gevinster ved at folk i større grad jobber hjemmefra: Færre kontorplasser, reduserte utgifter til rengjøring, kantine, og så videre.

Holder vi oss hjemme, glir vi ikke på glattisen på vei til jobb, og mindre biltrafikk gir færre ulykker. Det blir mindre å gjøre på legevakten, færre fraværsdager på jobb og mindre byråkrati.

På mange arbeidsplasser er det konflikter knyttet til å sitte i åpne og støyete kontorlandskaper, noe som også kan gå utover helsen. På hjemmekontor får man arbeidsro og jobber ofte mer effektivt.

Rundt de store byene er det i dag kilometerlange køer morgen og ettermiddag. En reduksjon i veitrafikken på 20–30 prosent vil føre til at trafikken flyter, som i seg selv fører til lavere utslipp.

Det blir mer tid til overs, både for dem som jobber hjemme og for dem som drar til arbeidsplassen.

Investeringer i transportnettet vil kunne sløyfes, eller utsettes i stor grad. Innsparte midler kan brukes på gode prosjekt som rassikring og opprusting av veier i distriktet.

Det vil også være behov for færre nye kontorbygg, noe som er fordelaktig både for klima og arealbruk.

Innføring av systematisk hjemmekontor vil kunne gi store besparelser både for samfunnet, arbeidsgivere og ansatte, og betydelig reduksjon i klimautslipp. Det offentlige har et stort antall kontoransatte og bør gå foran.

Det vil være både nødvendig og ønskelig å være til stede på kontoret av og til. Vi trenger å møte andre, både av hensyn til trivsel og for å få gjennomført jobben.

Men ikke hver dag.

