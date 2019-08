Bybane til Åsane nå – eller kaos

Bompenger vil være nødvendig for å begrense biltrafikken, enten vi liker det eller ikke.

HASTER: Fortgang i byggingen av bybane til Åsane er helt nødvendig, skriver Åse Simonsen (SV). Jan M. Lillebø (arkiv)

Åse Simonsen Åsane SV

I dag er det dårlig fremkommelighet for biler gjennom Åsane. Det er ofte lange køer for å komme seg til de mange kjøpesentrene. Bilene står og stanger på tomgang i 10-20 km i timen og spyr ut eksos.

Hvordan skal vi løse disse problemene?

En fortgang i bygging av Bybanen til Åsane med holdeplass sentralt vil være helt nødvendig for å avlaste bydelen og derved skape bedre fremkommelighet for de som må bruke bil. Da kan vi kanskje også håpe på å få et trivelig bydelsentrum.

Barn og unge må også gis mulighet å sykle inn til idrettsanleggene og ikke, som i dag, være avhengig av å bli kjørt av sine foreldre.

For å begrense biltrafikken vil bompenger dessverre være nødvendig, enten vi liker det eller ikke.

Åse Simonsen (SV). Privat

Det er politikernes plikt å planlegge for fremtiden. Folkeaksjonen nei til mer bompenger med Frp og deler av Høyre, vil ha stans i den videre utbygging av Bybanen til Åsane. De krever flere parkeringsplasser ved Vestlandshallen og de nye anleggene som kommer der.

Dette området kan ikke ta imot flere biler. En utsettelse av den videre bygging av Bybanen til Åsane vil skape ytterligere kaos i trafikken.

Neste generasjon er nå begynt å aksjonere for miljøet og reagerer kraftig på foreldre og besteforeldres manglende forståelse for hva som skal til for at de i det hele tatt skal kunne få en levelig fremtid.

Et nei til videre utbygging av Bybanen til Åsane vil bremse den videre byutvikling og igjen føre til full stopp i fremkommelighet for både busser og biler.

