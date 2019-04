Nattbussen er en krøttervogn

DEBATT: Det er visst akseptert at man fyller bussen med alkoholpåvirkede mennesker til man nesten må klatre over hverandre.

OVERFYLT: Dette bildet er fra natt til 7. april rundt klokken 3, ifølge innsenderen. Nattbussen var stappfull. Foto: Henning Eide (skjermdump fra video)

Henning Eide Bergen

Publisert: Publisert 13. april 2019 12:00







Jeg kom akkurat hjem etter en kveld på byen, og begeret er ganske fullt.

Nattbussen var som vanlig overfylt på et nivå jeg som oftest ser på videoklipp fra asiatiske storbyers metroer, der man behjelpelig nok har folk som assisterer med å dytte passasjerene inn. I Bergen, derimot, er man prisgitt at passasjerer assisterer hverandre, så ingen blir fastklemt og alle kommer seg av.

Dette er en helt vanlig helg, og det er også mye av grunnen til at jeg sjelden tar bussen klokken tre. Min verste opplevelse var da bussen var så full at den tok nedi ved kirkegården bak jernbanestasjonen, og sjåføren måtte be enkelte gå av og vente på ekstrabuss.

I det siste har politiet økt innsatsen med å bøtelegge alle som ikke bruker sikkerhetssele på busser der dette er tilgjengelig. Samtidig er det akseptert at man fyller bussen med alkoholpåvirkede mennesker til man nesten må klatre over hverandre. Jeg har hørt historier om alt fra slåsskamper til grafsing, men dette er uansett ikke en akseptabel behandling av betalende passasjerer. Det er heller ikke forsvarlig på noen måte.

Jeg beskylder ikke sjåførene for noe, de må takle mye på jobben. Men et selskap som aksepterer slikt, fortjener ikke offentlighetens tillit.

Tilsvar fra Skyss:

Takk for innspill og engasjement angående nattbuss. Vi er klar over at det er kapasitetsproblemer på enkelte nattbussavganger, og vi ser at det har vært en god økning i antall reisende på natt etter at natt-taksten ble fjernet. Det er de siste årene satt inn noe ekstra kapasitet på enkelte linjer og avganger, men vi ser at dette ikke er tilstrekkelig alle steder.

Til oppstart av høstruter håper vi å få på plass en styrking av nattilbudet der det er mest behov for dette.

Vennlig hilsen Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt i Skyss

