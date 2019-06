Ni råd til deg som vil fly som en nordmann

DEBATT: Du vil vel ikke virke som en amatør?

Mindre enn 2 timer siden







NORSK I LUFTEN: Det er mye å huske på for deg som vil oppføre deg som en ekte nordmann på fly. Sjekk listen under for en rask innføring fra Alexander H. Sandtorv, som ble Årets debattant 2018 i Bergens Tidende. byoutline Matej Kastelic / Shutterstock / NTB scanpix

Alexander H. Sandtorv Forsker i kjemi, foreleser og forfatter

1. Husk at du er unik. Det er bare du som opplever stress, er for sein, blir irritert eller frustrert. Alle andre på flyplassen er bare statister i din reiseopplevelse: Du er stjernen. Det betyr selvfølgelig at du må brøyte deg frem!

Er du irritert over at du er langt bak i køen? Gå rett frem og start din egen kø ved siden av den originale køen.

2. Vær mest mulig i veien. Flyplasser er en midlertidig oppholdsplass hvor de fleste skal fra et sted til et annet. Det betyr bevegelse. Pass på at du er mest mulig i veien for denne bevegelsen.

Stopp gjerne opp for å sjekke telefonen midt i en travel midtgang, med verdens største ryggsekk og kjæresten din i hånden, slik at dere tar dobbelt så stor plass.

Eller hva med å gjøre køen ved vannautomaten til et romantisk fristed, der du kan stå og kline med partneren din?

Sett gjerne fra deg bagasjen i smale passasjer, så folk snubler i den.

INGEN HAST! I slike smale passasjer er det viktig at du tar deg ekstra god tid. byoutline Kristine Grue Langset (arkiv)

3. Ikke vær forberedt. En flyreise består av mange etapper, og det er viktig at du ikke er forberedt på noen av dem, selv om du har reist med fly mange ganger før.

Når det er din tur til å betale på flybussen, må du bli oppriktig overrasket. Din tur? Nå?! Du har selvfølgelig ikke funnet frem bankkortet ditt.

Så må du lete litt i vesken, i de hundre små rommene som finnes der, så i ryggsekken, før du til slutt finner kortet i lommen. Jo lengre tid du bruker, jo bedre.

Glem gjerne pinkoden din mens du holder på.

I sikkerhetskontrollen bør du ha med deg så mange små ryggsekker og vesker som mulig. Hver av disse bør ha minst én flytende ting og én elektronisk ting. Og disse bør være helt i bunnen av hver sekk og veske.

Ha gjerne med deg en svær brødkniv også, sånn at du er sikker på at det blir mer styr. Når de sier du ikke får ta med deg kniven, må du lage en scene.

Når du endelig har kommet deg inn på flyet, må du sette deg, men deretter komme på at du har glemt å ta ut boken fra ryggsekken. Du må ta av deg jakken. Og finne frem brusen. Overse køen bak deg. Ha god tid.

FLYPASSASJER: Alexander H. Sandtorv har satt sammen listen. Den består ikke bare av egne tanker, men også av innspill han har fått på et Facebook-innlegg.

4. Glem hva du betalte for. Du valgte den billigste billetten, slik man gjerne gjør. Men du fortjener jo å ha prioritert ombordstigning, gjør du ikke?

Når de over anlegget roper opp at de med prioritert ombordstigning kan begynne boardingen, så er det bare å storme frem.

5. Drikk alkohol! Spesielt tidlig om morgenen. Du er stjernen, så hvis du blir bedugget og bråkete og stinker øl på et 06.30-fly til Amsterdam, er det helt greit. Såpass må folk tåle.

Hvis du reiser sammen med andre, må dere sitte forskjellige steder på flyet, sånn at dere kan rope vitser til hverandre.

6. Legg ned stolsetet. Alltid. Hele tiden. Fra sekundet du setter deg i setet, skal stolsetet være nede. Knaser det godt bak deg? Ja, det er bare han fyren på to meter som får knærne pulverisert. Men det er jo lov å legge ned stolsetet? Da må du gjøre det.

HASTESAK: Skynd deg ut av flyet! Tenk om de går tom på taxfree-butikken! byoutline Lise Åserud / NTB scanpix

7. Kom først av flyet. Da rekker du taxfreen. Dette er en av de viktigste reglene. De kan jo gå tom der borte.

Reis deg og grav ut alle de åtte små ryggsekkene som du nektet å sjekke inn. Slå folk i hodene med dem. Snu deg brått for å ta på deg jakken, og kast albuen din inn i nesen til han som står bak deg.

8. Ikke ha vanlig folkeskikk. Gikk du rett inn i noen? Bare si huff. Klasket du til en fremmed med vesken din? Ikke si noe. Har du peanøtter i tennene? Bruk fingrene dine til å klore peanøttrestene løs, se på hva du fikk ut og spis så guggen fra neglen.

Host gjerne uten å holde deg for munnen. Nys i ansiktet på noen. Promp høyt!

Er det for stille på flyet? Da kan du godt plystre litt, det er lystig å høre på. Aldri snyt deg. Aldri! Istedenfor må du gjerne snufse en gang i sekundet. Gjennom hele flyreisen.

RÅD NR. 9: Stå innenfor strekene ved båndet! byoutline Tor Høvik (arkiv)

9. Stå helt inntil bagasjebåndet. Rundt bagasjebåndet går det en linje som det står at man skal holde seg utenfor. Ikke bry deg om det. Stå så nær båndet som mulig. Ta med deg alle familiemedlemmene dine, sånn at dere lager en vegg.

Et bagasjebånd er typisk avlangt. Det finnes ett eneste riktig sted å stå. Det er akkurat der bagasjen kommer ut. Du må

stå der.

Når bagasjen kommer, må du holde i håndtaket og så følge bagasjen nedover båndet mens du småløper, fordi du ikke var forberedt.

Holdt gjerne telefonen i den andre hånden, sånn at det hele blir mest mulig keitete.

Har du en historie du ønsker å dele med andre? I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg til debatt@bt.no

Publisert 11. juni 2019 18:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg