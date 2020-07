MDG kan ikke økonomi

Partiet er en trussel mot arbeidsplasser.

Tror MDG at det er gratis å nå klimamålene? spør innsender John Glenn Robertsen. Foto: Privat

Debattinnlegg

John Glenn Robertsen Nesttun

BT kunne melde 26. juli at det koster seks millioner kroner å holde Bryggen og Torget stengt i sommer. Ifølge byråd Thor Haakon Bakke (MDG) er dette uproblematisk pengebruk, selv om det kun er et prøveprosjekt med høyst usikkert nytteverdi.

Undertegnede vil hevde at dette er Miljøpartiet De Grønne (MDG) sin politikk i et nøtteskall. Det er bare å gå partiprogrammet etter i sømmene, så ser man at det er noe diffust og svevende over inntekter og utgifter.

I tilfellet Bryggen og Torget, vil jeg kalle det uvettig bruk av offentlige midler. Olje- og gassproduksjonen skal avvikles så raskt som mulig, de vil innføre sekstimersdag og borgerlønn, høyhastighetstog skal bygges mellom mange norske byer, trygdene skal økes, og man vil ta imot betydelig flere flyktninger.

Glemte jeg kraftig reduksjon av flyreiser og forbud mot cruisetrafikk?

MDG har én hovedsak, og det er å nå klimamålene. Tror partiet at det er gratis? De snakker hele tiden om at næringslivet må omstilles, og at vi må utvikle «kompetansen til alle som bor her».

Men de har til dags dato ikke konkrete planer for hvordan det skal skje.

MDG er en trussel mot arbeidsplasser. De er ikke til velsignelse, men en forbannelse for folk flest. Vi er alle opptatt av miljøet i forskjellig grad, men fanatisme kan vi spare oss for.