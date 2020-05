Tapet av romantikken

Vi beveger oss gradvis bort fra det som skapes mellom to mennesker.

Publisert Publisert Nå nettopp

Selv om vi gjør store tekniske fremskritt, er det slettes ikke sikkert at det er rett å tillate denne praksisen, og regulere det ved lov, skriver Kristina Vaktskjold Hamre. Foto: ArtistMiki / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Kristina Vaktskjold Hamre Fylkestingsrepresentant, Vestland KrF

Teknologien og den vitenskapelige utviklingen i samfunnet er viktig. Det er imidlertid ikke alltid like tydelig å se hvordan samfunnet blir påvirket av denne utviklingen.

Nye regler og lover som vedtas i tråd med utviklingen, er sentralt i samfunnsbyggingen. Derfor vil også lover og regler som vedtas, påvirke synet vi har på samfunnet og synet vi har på oss selv.

Vi har kommet langt i utviklingen når en kvinne kan bli gravid uten å ha egne egg, og uten å ha sex med en mann. Selv om det er et stort fremskritt rent teknisk, er det slettes ikke sikkert at det er rett å tillate denne praksisen, og regulere det ved lov.

Kristina Vaktskjold Hamre Foto: Privat

For en person som ønsker seg barn, kan nok denne praksisen tilfredsstille behovet, men for samfunnsutviklingen byr det på utfordringer mer enn tilfredsstillelse. Jeg tror at den utviklingen vi ser her, kan komme til å bryte ned noe fundamentalt.

Utenom penger eller materiell verdier har vi mennesker et behov for å gi, og kunne få – ja kall det gjerne kjærlighet. «Kjærlighet er som tango, den utøves av to personer».

Mens barn vanligvis blir til ved at to som (forhåpentligvis) elsker hverandre har sex, er tanken nå at staten skal bidra til å gjøre barn nærmest til en vare. Det er til og med foreslått at donorkvinner skal betales en forholdsvis stor sum penger.

Les også KrF-politiker: Et nederlag for barns rettigheter

I prinsippet beveger vi oss gradvis bort fra det som skapes mellom to mennesker. Jeg er redd for at markedstankegangen også vil slå ut på dette området i enda større grad, og at dette er starten på et kaldere samfunn.

Likevel så er jeg sikker på at de som får et etterlengtet barn, uavhengig av forløp i forkant, vil være så gode foreldre som mulig for barnet sitt. Her mener jeg at vi stiller likt.

Jeg ønsker også å være veldig tydelig på at et barn som er født ved hjelp av ny teknologi naturligvis ikke skal diskrimineres, og er verdifullt på samme måte som de barna som ikke er født ved hjelp av teknologi.

Uavhengig av hvilken dreiing den nye bioteknologi loven tar, ønsker jeg med denne lille teksten å løfte frem alvoret i situasjonen, og mitt ansvar som politiker er å identifisere potensielle fallgruver som kommer i kjølvannet av nytt lovverk.

Med det ønsker jeg våre stortingspolitikere lykke til med lovbehandlingen.