Som innbygger i Bergen skal du være trygg på at du i fremtiden vil få et godt tilbud ved Bergen legevakt.

Bergen kommune og Haukeland universitetssjukehus forhandler i disse dager om en ny samarbeidsavtale om Bergen legevakt. Det er selvfølgelig krevende forhandlinger. De to institusjonene har hatt ulike ståsteder. Men vi er også skjønt enige om at det er konstruktive og ryddige forhandlinger. Utgangspunktet for begge parter er det samme; å videreutvikle dagens høye faglige standard ved Bergen legevakt. Vi skal ha høye ambisjoner for legevakten til det beste for Bergens befolkning.

Forhandlingene er selve oppløpet på det som har vært et godt felles prosjekt over lang tid, med bred deltakelse fra begge parter. De som er aller viktigst i denne type prosesser, nemlig de ansatte og de tillitsvalgte, har vært involvert og tett på hele veien.

Dagens tilbud ved Bergen legevakt inneholder både kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Denne avtalen ble inngått mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i 1989. Siden den gang har det skjedd store endringer i det medisinske tilbudet, og med organisering av helsetjenestene. Det er denne nesten 30 år gamle avtalen som Bergen kommune og Haukeland universitetssjukehus nå har arbeidet med å erstatte med en ny og god samarbeidsavtale.

Du som innbygger skal merke lite til en ny organisering av tilbudet ved Bergen legevakt. Begge tjenestene vil fortsatt utføres i Bergen legevakts lokaler. Når du kommer til Bergen legevakt med barnet ditt i armene, så tror vi at det du er mest opptatt av er at barnet ditt skal få rask og god hjelp. Det er det vi også er mest opptatt av. Det skal du få også i fremtiden.

En modell med et skille mellom en kommunal legevakt og en spesialistpoliklinikk, men i en samlokalisert løsning, skal bli en løsning som fungerer godt for pasientene. Bergen kommune og Haukeland universitetssjukehus arbeider nå i fellesskap med å lage en god modell for legevaktssamarbeidet her i Bergen.